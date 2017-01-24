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24 января 2017, 15:06 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Салавата Юлаева» Бодров пропустит матч с московским «Динамо»

Центральный нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Бодров не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо», который пройдёт на льду арены «ВТБ Ледовый дворец» в среду, 25 января.

«С московским “Динамо” нападающий Евгений Бодров точно не сыграет, а дальше — по обстоятельствам», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе уфимской команды.

Бодров получил травму в матче с «Витязем», в котором «Салават Юлаев» уступил по буллитам (3:4). После игры главный тренер Игорь Захаркин сказал, что Бодров был отправлен на процедуру МРТ.

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