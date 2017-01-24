Форвард «Салавата Юлаева» Бодров пропустит матч с московским «Динамо»

«С московским “Динамо” нападающий Евгений Бодров точно не сыграет, а дальше — по обстоятельствам», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе уфимской команды.



Бодров получил травму в матче с «Витязем», в котором «Салават Юлаев» уступил по буллитам (3:4). После игры главный тренер Игорь Захаркин сказал, что Бодров был отправлен на процедуру МРТ.