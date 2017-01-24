Это не футбол. Зачем «Спартак» пустил фанатов в раздевалку?
«Спартак» разгромно уступил ЦСКА после встречи с болельщиками. Почему руководство совершило ошибку, пустив футбольных фанатов в раздевалку?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Детройт Ред Уингз» проводит отвратительный сезон. От игры команды, из которой летом ушёл Павел Дацюк, порой веет безнадёгой. «Красные крылья» впервые за долгие годы рискуют не попасть в
Капитану «Детройта» Хенрику Зеттербергу ничего не остаётся, кроме как оправдывать неудачи психологической ямой. «Excuses are for bitches!» — тут же слышит в свой адрес легендарный форвард. «Ты что, не можешь повести за собой, безногий? Что смеёшься? Ты столько лет в команде», — пеняют фанаты одному из старожилов «Ред Уингз» Юхану Францену. Опытный швед виновато соглашается. «Завтра матч с cruds, и мы надеемся, что вы докажете, что совесть у вас есть», — настраивает игроков на матч с «Чикаго» один из самых авторитетных фанатов. Генменеджер «Ред Уингз» Кен Холланд в тот же день даёт интервью с улыбкой на лице: «Куда мы без мата? Иногда слов не хватает. Но там ничего жёсткого не было. Никто никого не унижал. Это был крик души болельщиков».
Представили? Мы — с трудом.
А теперь замените «Детройт» на один московский клуб, благо даже цвета у них одни на двоих, Зеттерберга на Потапова, Францена на Воронина, Холланда на Жамнова, «Детройт Пистонс» на футбольный «Спартак» и получите реальность, которая подступила к нам вплотную. Реальность эта, от кончиков волос до пят, футбольная. Помните, как фанаты футбольного «Динамо» несколько лет назад приехали на базу и угрожали наказать тех, кого увидят в ночном клубе? К хоккею, будь то канадскому, шведскому или русскому, подобные взаимодействия «болельщик — игрок» не имеют никакого отношения.
Посмотреть видео можно, перейдя по данной ссылке. На записи присутствует ненормативная лексика.
Главная беда тех людей, которые по непонятным причинам оказались в раздевалке хоккейного клуба — заблуждение. Глубокое заблуждение в том, что «Спартак» в его нынешнем состоянии обязан попадать в
Но всё же самое главное заблуждение, которое и сделало возможным нашумевшую встречу, это то, что фанаты «Спартака» (а вместе с ними их коллеги из «Динамо» и ЦСКА) от раза к разу путают хоккей с футболом. Они вовсю используют на хоккейных стадионах футбольные кричалки, в которых проводят вербальный половой акт с теми, кто располагается на противоположном
Чертовски интересно, что чувствовали хоккеисты «Спартака», когда вынуждены были слушать истории про массовые драки стенка на стенку, титановые пластины в головах и травмы, «которые вы никогда не получите на площадке». С последним утверждением, думается, многие могут поспорить. Будьте уверены, даже ребята из нынешнего состава «Спартака» нередко играли с травмами, на уколах. Выходить на лёд с трещинами, переломами — их работа, особенно когда за окном кубковая весна. Повторили бы все эти слова фанаты «Спартака», если бы видели, какую страшную травму в совершенно безобидной ситуации получил Войтек Вольски? Перелом шейных позвонков, ушиб спинного мозга — это тот диагноз, что можно получить в любой момент, просто играя в хоккей.
То, что произошло в раздевалке «Спартака», стало возможным не просто с молчаливого согласия руководства. Возможно, что оно эту «беседу» и инициировало. На это указывают сразу несколько «маячков».
Один из ключевых вопросов этой истории заключается в том, почему видео с вроде бы закрытой встречи оказалось в свободном доступе. Говорить о случайной утечке бессмысленно, запись выложена на
Имеют ли право фанаты спрашивать с игроков за результат и самоотдачу, которые в разгар борьбы за
Хоккей сколько угодно может проигрывать футболу в популярности, то есть количестве болельщиков, но он всегда выигрывал в качестве. По крайней мере, в нашей стране. Вместо исконно хоккейных атрибутов — семейные походы на уютные арены и Матчи звёзд, где болельщики даже самых непримиримых соперников переживают за сборную одного дивизиона. Всё это легко растерять, если пускать к себе в дом чужаков. Так, как это сделал хоккейный «Спартак». Теперь, после разгрома от ЦСКА со счётом 1:6, игрокам московского клуба только и остаётся, что ходить и оглядываться, дабы не получить такую же пластину во лбу, как у их преданных фанатов.
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