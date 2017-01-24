Шуневич: «Динамо-Минск» намерено дать достойный бой в предстоящих играх КХЛ
24 января, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Хоккеисты клуба «Динамо-Минск» сделают все, чтобы дать достойный бой в предстоящих играх КХЛ. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игорь Шуневич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
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«Думаю и даже уверен, что команда сделает все, что от нее зависит. И игроки, и тренерский штаб команды “Динамо-Минск” сделает все для того, чтобы выйти в
По его словам, у команды для этого есть все шансы. «Надо собраться, учесть ошибки прошлых игр, в том числе и обидные промахи, просчеты, не всегда, кстати говоря, напрямую зависящие от наших хоккеистов. Игра с Ригой (хоккейным клубом “Динамо” (Рига). — Прим. БЕЛТА) наглядно продемонстрировала сложности в связи с перелетом из Китая. Это тоже надо понимать, такой дальний перелет был впервые. Но я не оправдываю ни себя, ни команду. Могу только сказать, что мы сделаем все возможное и зависящее от нас, чтобы оправдать надежды наших болельщиков», — подчеркнул председатель наблюдательного совета.
Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко во время рабочей встречи с Игорем Шуневичем жестко раскритиковал выступление белорусских хоккеистов в матчах КХЛ, в частности, игру с одноклубниками из Риги. «Так, как вы себя вели на площадке, играя с “Динамо” (Рига), это ни в одни ворота не лезет», — заявил Александр Лукашенко.
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