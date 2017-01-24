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24 января 2017, 14:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Автомобилист» взял на выезд пятерых игроков молодёжной команды

Тренерский штаб «Автомобилиста» взял на выездную серию пятерых игроков молодёжной команды «Авто». Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба КХЛ на странице «ВКонтакте».

В Минск приехали Максим Рассейкин, Роман Ивашов, Андрей Обидин, Владислав Гросс и Александр Щемеров, который уже закрепился в основном составе, но по возрасту также является игроком молодёжной команды.

24 января «Автомобилист» сыграет с минским «Динамо», 26 января с «Йокеритом», а 28 января с рижским «Динамо».

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