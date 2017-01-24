«Автомобилист» взял на выезд пятерых игроков молодёжной команды

В Минск приехали Максим Рассейкин, Роман Ивашов, Андрей Обидин, Владислав Гросс и Александр Щемеров, который уже закрепился в основном составе, но по возрасту также является игроком молодёжной команды.



24 января «Автомобилист» сыграет с минским «Динамо», 26 января с «Йокеритом», а 28 января с рижским «Динамо».