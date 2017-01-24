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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28533173/
24 января 2017, 17:48 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Красно-белые мотиваторы. Сергей Микулик — о громком скандале в КХЛ

Похоже, фанаты заходили в раздевалку обожаемого «Спартака» еще раз, перед третьим периодом игры с ЦСКА, только уже без видеокамеры — иначе с чего бы хоккеисты при 0:5 вдруг так забегали?

Красно-белые мотиваторы. Сергей Микулик — о громком скандале в КХЛ - Фото Увеличить
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Похоже, фанаты заходили в раздевалку обожаемого «Спартака» еще раз, перед третьим периодом игры с ЦСКА, только уже без видеокамеры — иначе с чего бы хоккеисты при 0:5 вдруг так забегали?

А то по первым двум 20-минуткам можно было подумать, что один только Ярослав Дыбленко сделал для себя верные выводы после резонансной «профилактической беседы» — просили бить, вот я и бью, как умею. Лучше удаление, чем равнодушие — как нам все правильно объяснили.

Но если бы результат случился подостойнее, кого-то ведь из этой «группы поддержки» пришлось бы зачислять на должность штатного психолога команды, благо денег на это искать бы не пришлось — любовь к «ромбику», она ведь не покупная. Однако же в спартаковской раздевалке и без посторонних есть кому зажигательную речь толкнуть — если бы вы когда-нибудь услышали монолог Даниила Евгеньевича Маркова на тему: «Шайба, блин, еще никого не убила», вам бы моментально захотелось рвануть на лед и кровью искупить все предыдущие прегрешения, приняв травму как награду.

Марков к тому же и коренной спартаковец — может, потому ему как раз и сложнее достучаться до команды, собранной с миру по нитке? Сегодня они в «Спартаке», а завтра уже — КХЛ-то у нас большая — в другого цвета форме за игру свою будут извиняться. Мы же, в конце концов, не нарочно…

С другой стороны, знаете, например, как Россия выиграла свой первый Кубок Дэвиса в 2002-м? Михаил Южный нещадно запарывал решающую игру с французом Матье до тех пор, пока при смене сторон в пятом сете не поднялся с места один наш болельщик, набрал в легкие воздуха и гаркнул на весь этот лощеный парижский «Берси»: «Миша, да ты зае… л!». Человека, естественно вывели, и триумфа российского он с трибуны уже не увидел, но Южный сам потом признавался, что крик тот подействовал на него лучше всех вместе взятых тренерских подсказок.

Вот нельзя нашего человека впрок обматерить и думать, что теперь толк из этого будет. Нет, только вовремя.

Сергей Микулик

23.01.2017 19:30 Зрители 7346 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 1:6 ЦСКА
(0:1, 0:4, 1:1)
Главные тренеры
Алексей Ярушкин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Маркус Свенссон 40:00 (А. Трушков 40:00) Андрей Филоненко
1-й период
05:16 Ярослав Дыбленко
05:16 Ярослав Дыбленко
Стефан Да Коста (К. Петров, В. Ничушкин) 07:31
Иван Телегин 15:37
2-й период
21:47 Сергей Шмелев
23:58
Сергей Андронов 27:56
Артем Чмыхов 29:58
Александр Попов (К. Петров, В. Ничушкин) 32:25
Денис Денисов (А. Кузьменко) 32:46
Ян Муршак 33:44
Владимир Жарков 35:06
Стефан Да Коста (А. Блажиевский, А. Кузьменко) 38:04
38:28 Александр Васильев
3-й период
40:15 Максим Потапов
Михаил Науменков 43:32
46:53 Константин Глазачев (А. Васильев)
48:20 Максим Потапов
Артем Сергеев 48:20
Михаил Науменков 48:40
Александр Кутузов (А. Кузьменко) 53:18
Михаил Науменков 54:55
Михаил Науменков 54:55
Статистика
36 Штрафное время 23
9 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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