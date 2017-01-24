Магнитогорский «Металлург» заинтересован в продлении контракта с Вольски
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» заинтересован в продлении контракта с канадским нападающим Войтеком Вольски, который получил тяжелую травму в октябре 2016 года. Об этом ТАСС сообщил
вице-президент магнитогорской команды Геннадий Величкин.
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30-летний нападающий получил травму в октябре в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казахстанским «Барысом» (3:1) — игрок неудачно влетел в борт, в результате чего сломал два позвонка и получил ушиб спинного мозга. Контракт Вольски с клубом заканчивается по окончании сезона-2016/17.
«Мы надеялись, что Войтек сможет восстановиться без хирургического вмешательства, но получилась так, что потребовалась операция. К счастью, она прошла успешна. Думаю, что через
«У него заканчивается контракт с клубом. Он очень хочет остаться, и мы были бы рады его видеть у нас. При соответствующих медицинских показателях очень реален возврат игрока в следующем сезоне», — добавил он.
Вольски в текущем сезоне провел 19 игр за клуб, в которых забросил две шайбы и сделал пять голевых передач.
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