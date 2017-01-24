Эдуард Занковец: Игроки, которые сейчас выходят в составе, с нашей точки зрения, сейчас сильнее тех, кто не играет
Перед завершающей выездной серией гостевых игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец ответил на вопросы посетителей республиканского
интернет-портала Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Почему защитники так мало бросают от синей линии? Это совпадение или такая установка.
— Я уже отвечал на этот вопрос на одной из послематчевых
— Почему «Барыс» чаще забивает голы атаками сходу, а не после позиционных розыгрышей в зоне?
— В первую очередь это связано с тем, что наши нападающие не такие габаритные, чтобы долго играть в зоне атаки и при этом иметь преимущество владения шайбой. Здесь нужны специфические физические данные. Но за счёт скорости, у нас получаются эффективные атаки сходу, поэтому я считаю, что это наше преимущество.
— Ваше отношение к тому, чтобы в КХЛ уменьшить размер площадок, сделать их как в НХЛ. Это повысит зрелищность игры?
— Знаете, я сторонник того, что зрелищность создают игроки. Так что, если будет повышаться их уровень, то хоккей будет интереснее. Тем более, что и сегодня несколько арен в КХЛ имеют так называемые канадские размеры. Параметры площадки, несомненно, дают некоторый эффект, но основное — это мастерство хоккеистов.
— «Барыс» много пропускает, это может аукнуться в
— Для начала надо попасть в
— Кто виноват в большом количестве пропущенных шайб — вратарь или защитники?
— В первую очередь в этом виноваты все. В обороне должны играть не только вратарь или защитники, а вся пятёрка, включая нападающих. Здесь нельзя винить
— Вы не думали собрать в одну тройку Тривино, Шиннимина и
— Конечно, языковой фактор учитывается при составлении звеньев, но
— Почему не возвращают из командировки в «Торпедо» Талгата Жайлауова, кажется, что он подходит под нынешнюю модель игры?
— Те игроки, которые сейчас выходят в составе, доказывают свою состоятельность, никто из них не выпадает. Поэтому они и остаются в составе. С нашей точки зрения, они сейчас сильнее тех, кто не играет. И это касается не только Талгата.
— А долго ли продлится командировка в «Торпедо» Евгения Рымарева?
— Надолго или нет — это в первую очередь будет зависеть от него, насколько он будет прогрессировать в «Торпедо». Опять же это связано с внутренней конкуренцией, и в этом случае можно повторить мысль из предыдущего ответа.
— Как улучшить игру команды в меньшинстве?
— Работать над этим компонентом. Мы делали это раньше и будем продолжать далее.
— А если заменить игроков, которые выходят на площадку в меньшинстве?
— Дело в том, что если начинать использовать в меньшинстве тех, кто играет в большинстве и играют основную роль в нападении, то у них неизбежно упадёт результативность. Поэтому здесь необходим баланс. Так что наша задача, чтобы нынешние бригады меньшинства играли лучше, а не менять их на
— Как вы считаете, в ближайшем будущем, скажем, через
— При правильном подходе, я думаю, что срок
— Когда состоится встреча с болельщиками?
— Знаю, что в планах менеджмента это мероприятие в числе обязательных. Поэтому следите за анонсами.
— Как вам Астана?
— Нравится. Красивый и очень комфортный город.
— Почему защитники редко активно прессингуют соперника в средней зоне, а обычно сразу возвращаются в свою зону?
— Мы хотим, чтобы они были более активны. Но надо понимать, что в основном это зависит от такого компонента, как техника катания игрока. Этот аспект нам надо улучшать. Пока катание не будет более высокого качества, защитники не смогут действовать активнее.
— Почему бы на некоторых матчах не давать больше игрового времени молодым игрокам?
— Это процесс поступательный, и он должен проходить не искусственно, а естественно. Необходимо набраться терпения. И в игровом плане, и в работе, тренировочном процессе. Когда молодые хоккеисты будут расти в своём мастерстве, они естественным образом будут получать больше игрового времени.
— Почему игроки не очень активно действуют на пятаке?
— Этот компонент нам надо улучшить, быть более агрессивными в зоне атаки перед воротами. Да, есть тут фактор габаритов, о котором я говорил ранее. Но это не значит, что мы должны отказываться от игры на пятаке, надо улучшать эту составляющую.
— В составе есть несколько хоккеистов с российскими паспортами, почему на их место не поставить потенциальных игроков сборной Казахстана?
— Игроки сборной Казахстана, которые претендуют на попадание в «Барыс», должны работать усерднее, становиться лучше и завоёвывать место в составе. Кроме того, не надо забывать, что команды ВХЛ, МХЛ и чемпионата Казахстана — это тоже важная часть системы по подготовке хоккеистов для национальной сборной.
— Некоторые защитники имеют большой минус по показателю полезности, их не могут заменить молодые игроки обороны?
— Нет, не могут.
— Почему вы игнорируете таких хоккеистов «Номада», как Асетов, Зинченко и других?
— Мы не игнорируем их. Мы постоянно просматриваем их, периодически подключаем к тренировочному процессу. Сейчас они будут выступать на Универсиаде за студенческую сборную Казахстана, и перед ними стоят высокие цели. Так что слово «игнорируем» абсолютно не применимо к этой ситуации.
— Вы смотрите матчи чемпионата Казахстана?
— Да, конечно. Посещаем с тренерским штабом практически все домашние матчи «Номада», следим за перспективными игроками других команд.
— Кроме игроков «Барыса», кто ещё претендует на попадание в состав сборной Казахстана, которая поедет на чемпионат мира в Украине?
— В первую очередь это игроки казахстанских команд ВХЛ, также в обойме хоккеисты, которые ездили в составе сборной на евротур. Впереди Универсиада. Так что это и есть примерный расширенный лист игроков, которые представляют для нас интерес и будут вызваны на сборы перед чемпионатом мира.
— Сейчас в сборной Казахстана идёт сильное омоложение состава. Как по вашему, молодым игрокам, которые приходят на смену опытным ветеранам, по силам выйти и закрепиться в элитном дивизионе?
— Я думаю, что сборной Казахстана по силам оставаться в элите. И это моё объективное мнение, а не
— Что вы можете сказать о текущем положении дел с развитием хоккея в Казахстане, чему нужно уделять внимание?
— На самом деле, очень многим вопросам нужно уделять внимание и надо понимать, что хоккей не стоит на месте. То, что было актуально лет двадцать назад, сейчас уже не так работает. Это и подход к тренировочному процессу, организационные вопросы. Надо черпать новые технологии, развивать тренерский состав, менеджмент — семинары, прочие образовательные мероприятия. Сейчас совсем другой медицинский подход. Очень много моментов, которые надо учитывать и шагать в ногу со временем. То есть не просто совершенствовать, так скажем, советский багаж, где было много позитивных моментов, но и надо перенимать опыт других стран. Очень позитивный момент сейчас в Казахстане — это развитие инфраструктуры, плюс интерес населения к хоккею, поддержка и внимание со стороны государственных руководителей. Поэтому надо всем этим умело воспользоваться.
— Как вы считаете, нужна ли сейчас в КХЛ вторая команда из Казахстана?
— Я думаю, что в ближайшей перспективе — нет. Нужно более рационально распорядиться командами, которые участвую в ВХЛ, чтобы там больше играло казахстанских хоккеистов. Потому что на данном этапе не наберётся местных игроков на две команды КХЛ. Речь о хоккеистах хорошего уровня, которые могли бы биться за попадание в
— Планируете ли приобрести защитника до
— Трансферное окно в КХЛ уже давно закрыто.
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