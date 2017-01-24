Эдуард Занковец: Игроки, которые сейчас выходят в составе, с нашей точки зрения, сейчас сильнее тех, кто не играет

— Почему защитники так мало бросают от синей линии? Это совпадение или такая установка.

— Я уже отвечал на этот вопрос на одной из послематчевых пресс-конференций. Поэтому, если коротко, то это совпадение (улыбается).



— Почему «Барыс» чаще забивает голы атаками сходу, а не после позиционных розыгрышей в зоне?

— В первую очередь это связано с тем, что наши нападающие не такие габаритные, чтобы долго играть в зоне атаки и при этом иметь преимущество владения шайбой. Здесь нужны специфические физические данные. Но за счёт скорости, у нас получаются эффективные атаки сходу, поэтому я считаю, что это наше преимущество.



— Ваше отношение к тому, чтобы в КХЛ уменьшить размер площадок, сделать их как в НХЛ. Это повысит зрелищность игры?

— Знаете, я сторонник того, что зрелищность создают игроки. Так что, если будет повышаться их уровень, то хоккей будет интереснее. Тем более, что и сегодня несколько арен в КХЛ имеют так называемые канадские размеры. Параметры площадки, несомненно, дают некоторый эффект, но основное — это мастерство хоккеистов.



— «Барыс» много пропускает, это может аукнуться в плей-офф. Как решать этот вопрос?

— Для начала надо попасть в плей-офф. Это непросто, впереди ещё много матчей. Даже несмотря на то, что сейчас «Барыс» находится на шестом месте в конференции, вопрос попадания в игры за Кубок Гагарина остаётся абсолютно открытым.



— Кто виноват в большом количестве пропущенных шайб — вратарь или защитники?

— В первую очередь в этом виноваты все. В обороне должны играть не только вратарь или защитники, а вся пятёрка, включая нападающих. Здесь нельзя винить кого-то отдельно.



— Вы не думали собрать в одну тройку Тривино, Шиннимина и Сен-Пьера? Всё же они говорят на одном языке, из одной страны.

— Конечно, языковой фактор учитывается при составлении звеньев, но всё-таки есть много других нюансов, которые нельзя упускать. Умение играть в обороне, нейтрализация ведущих звеньев соперника — и многое другое. Поэтому эти хоккеисты и играют на тех местах, где они необходимы для достижение командного результата.



— Почему не возвращают из командировки в «Торпедо» Талгата Жайлауова, кажется, что он подходит под нынешнюю модель игры?

— Те игроки, которые сейчас выходят в составе, доказывают свою состоятельность, никто из них не выпадает. Поэтому они и остаются в составе. С нашей точки зрения, они сейчас сильнее тех, кто не играет. И это касается не только Талгата.



— А долго ли продлится командировка в «Торпедо» Евгения Рымарева?

— Надолго или нет — это в первую очередь будет зависеть от него, насколько он будет прогрессировать в «Торпедо». Опять же это связано с внутренней конкуренцией, и в этом случае можно повторить мысль из предыдущего ответа.



— Как улучшить игру команды в меньшинстве?

— Работать над этим компонентом. Мы делали это раньше и будем продолжать далее.



— А если заменить игроков, которые выходят на площадку в меньшинстве?

— Дело в том, что если начинать использовать в меньшинстве тех, кто играет в большинстве и играют основную роль в нападении, то у них неизбежно упадёт результативность. Поэтому здесь необходим баланс. Так что наша задача, чтобы нынешние бригады меньшинства играли лучше, а не менять их на кого-то.



— Как вы считаете, в ближайшем будущем, скажем, через два-три года «Барыс» сможет претендовать на медали в КХЛ?

— При правильном подходе, я думаю, что срок два-три года вполне реален.



— Когда состоится встреча с болельщиками?

— Знаю, что в планах менеджмента это мероприятие в числе обязательных. Поэтому следите за анонсами.



— Как вам Астана?

— Нравится. Красивый и очень комфортный город.



— Почему защитники редко активно прессингуют соперника в средней зоне, а обычно сразу возвращаются в свою зону?

— Мы хотим, чтобы они были более активны. Но надо понимать, что в основном это зависит от такого компонента, как техника катания игрока. Этот аспект нам надо улучшать. Пока катание не будет более высокого качества, защитники не смогут действовать активнее.



— Почему бы на некоторых матчах не давать больше игрового времени молодым игрокам?

— Это процесс поступательный, и он должен проходить не искусственно, а естественно. Необходимо набраться терпения. И в игровом плане, и в работе, тренировочном процессе. Когда молодые хоккеисты будут расти в своём мастерстве, они естественным образом будут получать больше игрового времени.



— Почему игроки не очень активно действуют на пятаке?

— Этот компонент нам надо улучшить, быть более агрессивными в зоне атаки перед воротами. Да, есть тут фактор габаритов, о котором я говорил ранее. Но это не значит, что мы должны отказываться от игры на пятаке, надо улучшать эту составляющую.



— В составе есть несколько хоккеистов с российскими паспортами, почему на их место не поставить потенциальных игроков сборной Казахстана?

— Игроки сборной Казахстана, которые претендуют на попадание в «Барыс», должны работать усерднее, становиться лучше и завоёвывать место в составе. Кроме того, не надо забывать, что команды ВХЛ, МХЛ и чемпионата Казахстана — это тоже важная часть системы по подготовке хоккеистов для национальной сборной.



— Некоторые защитники имеют большой минус по показателю полезности, их не могут заменить молодые игроки обороны?

— Нет, не могут.



— Почему вы игнорируете таких хоккеистов «Номада», как Асетов, Зинченко и других?

— Мы не игнорируем их. Мы постоянно просматриваем их, периодически подключаем к тренировочному процессу. Сейчас они будут выступать на Универсиаде за студенческую сборную Казахстана, и перед ними стоят высокие цели. Так что слово «игнорируем» абсолютно не применимо к этой ситуации.



— Вы смотрите матчи чемпионата Казахстана?

— Да, конечно. Посещаем с тренерским штабом практически все домашние матчи «Номада», следим за перспективными игроками других команд.



— Кроме игроков «Барыса», кто ещё претендует на попадание в состав сборной Казахстана, которая поедет на чемпионат мира в Украине?

— В первую очередь это игроки казахстанских команд ВХЛ, также в обойме хоккеисты, которые ездили в составе сборной на евротур. Впереди Универсиада. Так что это и есть примерный расширенный лист игроков, которые представляют для нас интерес и будут вызваны на сборы перед чемпионатом мира.



— Сейчас в сборной Казахстана идёт сильное омоложение состава. Как по вашему, молодым игрокам, которые приходят на смену опытным ветеранам, по силам выйти и закрепиться в элитном дивизионе?

— Я думаю, что сборной Казахстана по силам оставаться в элите. И это моё объективное мнение, а не какие-то чересчур позитивные оценки.



— Что вы можете сказать о текущем положении дел с развитием хоккея в Казахстане, чему нужно уделять внимание?

— На самом деле, очень многим вопросам нужно уделять внимание и надо понимать, что хоккей не стоит на месте. То, что было актуально лет двадцать назад, сейчас уже не так работает. Это и подход к тренировочному процессу, организационные вопросы. Надо черпать новые технологии, развивать тренерский состав, менеджмент — семинары, прочие образовательные мероприятия. Сейчас совсем другой медицинский подход. Очень много моментов, которые надо учитывать и шагать в ногу со временем. То есть не просто совершенствовать, так скажем, советский багаж, где было много позитивных моментов, но и надо перенимать опыт других стран. Очень позитивный момент сейчас в Казахстане — это развитие инфраструктуры, плюс интерес населения к хоккею, поддержка и внимание со стороны государственных руководителей. Поэтому надо всем этим умело воспользоваться.



— Как вы считаете, нужна ли сейчас в КХЛ вторая команда из Казахстана?

— Я думаю, что в ближайшей перспективе — нет. Нужно более рационально распорядиться командами, которые участвую в ВХЛ, чтобы там больше играло казахстанских хоккеистов. Потому что на данном этапе не наберётся местных игроков на две команды КХЛ. Речь о хоккеистах хорошего уровня, которые могли бы биться за попадание в плей-офф, а не просто прозябать внизу таблицы. А вот прогресс молодых игроков через ВХЛ, мне кажется, сейчас был бы оптимален.



— Планируете ли приобрести защитника до плей-офф?

— Трансферное окно в КХЛ уже давно закрыто.