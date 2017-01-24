Анонс матча КХЛ «Йокерит» — «Барыс»
Сегодня в 22:30 по времени Астаны в Хельсинки начнётся матч «Барыса» против «Йокерита». В прямом эфире игру покажут телеканалы Kazsport и КХЛ ТВ. Представляем Вашему вниманию превью.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Для казахстанской команды это будет первая игра заключительной выездной серии регулярного чемпионата этого сезона. Хозяева начинают домашнюю серию.
— У финского коллектива в списках травмированных нет ни одного игрока, у астанчан вне игры
— Команды ещё не встречались в этом сезоне. Однако волею календаря, им предстоит за пару ближайших недель сыграть дважды. Этим вечером в Хельсинки и в начале февраля в Астане.
— Потенциально сегодня зрители смогут увидеть дуэль Хенрика Карлссона со своей бывшей командой. О том, кто займёт место в воротах с первых минут, станет известно за
— История встреч «Барыса» с «Йокеритом» небольшая — всего три матча, однако есть в ней один «пунктик» — астанчане ещё ни разу не побеждали в Хельсинки (две игры), впрочем как и финны в Астане (один матч).
— Кевин Даллмэн подошёл к очень солидному рубежу. При условии его участия в сегодняшнем матче, в чём мало сомнений, легендарный защитник КХЛ проведёт свой 500-ый матч в лиге. Также к отметке в 100 игр приблизился Вячеслав Трясунов.
Последние пять матчей «Йокерита»:
СКА — «Йокерит» 3:5
«Амур» — «Йокерит» 3:2
«Адмирал» — «Йокерит» 5:4 ОТ
«Куньлунь Ред Стар» — «Йокерит» 6:3
«Йокерит» — «Лада» 3:4 Б.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter