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24 января 2017, 11:21 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Анонс матча КХЛ «Йокерит» — «Барыс»

Сегодня в 22:30 по времени Астаны в Хельсинки начнётся матч «Барыса» против «Йокерита». В прямом эфире игру покажут телеканалы Kazsport и КХЛ ТВ. Представляем Вашему вниманию превью.

Сегодня в 22:30 по времени <span class=error>Астаны</span> в Хельсинки начнётся матч <span class=error>Барыса</span> против <span class=error>Йокерита</span>. В прямом эфире игру покажут телеканалы Kazsport и <span class=error>КХЛ</span> ТВ. Представляем Вашему вниманию <span class=error>превью</span>. Увеличить
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— Для казахстанской команды это будет первая игра заключительной выездной серии регулярного чемпионата этого сезона. Хозяева начинают домашнюю серию.

— У финского коллектива в списках травмированных нет ни одного игрока, у астанчан вне игры по-прежнему нападающий Владимир Маркелов.

— Команды ещё не встречались в этом сезоне. Однако волею календаря, им предстоит за пару ближайших недель сыграть дважды. Этим вечером в Хельсинки и в начале февраля в Астане.

— Потенциально сегодня зрители смогут увидеть дуэль Хенрика Карлссона со своей бывшей командой. О том, кто займёт место в воротах с первых минут, станет известно за час-полтора до начала встречи.

— История встреч «Барыса» с «Йокеритом» небольшая — всего три матча, однако есть в ней один «пунктик» — астанчане ещё ни разу не побеждали в Хельсинки (две игры), впрочем как и финны в Астане (один матч).

— Кевин Даллмэн подошёл к очень солидному рубежу. При условии его участия в сегодняшнем матче, в чём мало сомнений, легендарный защитник КХЛ проведёт свой 500-ый матч в лиге. Также к отметке в 100 игр приблизился Вячеслав Трясунов.

Последние пять матчей «Йокерита»:
СКА — «Йокерит» 3:5
«Амур» — «Йокерит» 3:2
«Адмирал» — «Йокерит» 5:4 ОТ
«Куньлунь Ред Стар» — «Йокерит» 6:3
«Йокерит» — «Лада» 3:4 Б.

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