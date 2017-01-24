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— Для казахстанской команды это будет первая игра заключительной выездной серии регулярного чемпионата этого сезона. Хозяева начинают домашнюю серию.

— У финского коллектива в списках травмированных нет ни одного игрока, у астанчан вне игры по-прежнему нападающий Владимир Маркелов.

— Команды ещё не встречались в этом сезоне. Однако волею календаря, им предстоит за пару ближайших недель сыграть дважды. Этим вечером в Хельсинки и в начале февраля в Астане.

— Потенциально сегодня зрители смогут увидеть дуэль Хенрика Карлссона со своей бывшей командой. О том, кто займёт место в воротах с первых минут, станет известно за час-полтора до начала встречи.

— История встреч «Барыса» с «Йокеритом» небольшая — всего три матча, однако есть в ней один «пунктик» — астанчане ещё ни разу не побеждали в Хельсинки (две игры), впрочем как и финны в Астане (один матч).

— Кевин Даллмэн подошёл к очень солидному рубежу. При условии его участия в сегодняшнем матче, в чём мало сомнений, легендарный защитник КХЛ проведёт свой 500-ый матч в лиге. Также к отметке в 100 игр приблизился Вячеслав Трясунов.

Последние пять матчей «Йокерита»:

СКА — «Йокерит» 3:5

«Амур» — «Йокерит» 3:2

«Адмирал» — «Йокерит» 5:4 ОТ

«Куньлунь Ред Стар» — «Йокерит» 6:3

«Йокерит» — «Лада» 3:4 Б.