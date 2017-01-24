Обзор дня: ожидаемый провал «Спартака» и кризис уфимцев
Лига разберет эпизод с визитом фанатов «Спартака» в раздевалку команды, «Салават Юлаев» становится жертвой своей селекционной политики, а «Сибирь» показывает, что все еще способна на подвиг.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Лига очень правильно отреагировала на то, что случилось в раздевалке «Спартака», куда
УФИМСКИЙ КРИЗИС.
Двадцать с небольшим минут «Салават Юлаев» был прекрасен на льду в Подольске. И нет ничего страшного в том, что к этому моменту хозяева нанесли 16 бросков. Никлас Сведберг убеждал, что на него стоит рассчитывать. Но потом и вратарь прекратил выручать, а команда из Башкирии прямо на глазах превращался в
ПОБЕДА «СИБИРИ».
«Сибирь» неожиданно легко разобралась с «Нефтехимиком» в Нижнекамске, хотя клуб потерял перед игрой Сергея Шумакова при странных обстоятельствах. Вроде бы у него повреждение, которое позволяло играть в хоккей, но он решил, что не сможет помочь команде и отказался выходить на лед. Не исключаю, что ситуация не такая драматичная, но все же. Для новосибирцев уже начался
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ГЕОРГИЕВА.
Российский вратарь Александр Георгиев, игравший в финале молодежного чемпионата мира прошлого года, продлил контракт с финским ТПС на три сезона и очень рад этому обстоятельству. Просто удивительно, что с сильным голкипером, выступающим за границей, не ведут никаких переговоров в России. А должны были, ведь у нас
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Рихард ГЮНГЕ, «Нефтехимик».
Всего один бросок в важнейшем матче и «-1».
Денис ПАРШИН, «Салават Юлаев».
Игровое время сократилось до 10 минут, но все равно — «-1».
Вячеслав ЛЕЩЕНКО, «Спартак».
Провел ужасный матч — «-4».
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