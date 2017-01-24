Обзор дня: ожидаемый провал «Спартака» и кризис уфимцев

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Лига очень правильно отреагировала на то, что случилось в раздевалке «Спартака», куда зачем-то пришли те болельщики команды, которым не место на российских стадионах. Если разобраться, то никто не бил по имиджу лиги сильней, чем красно-белые с этой акцией. Такое невозможно представить в серьезной лиге. Какие-то люди чуть ли не угрожают хоккеистам, ругают их, стыдят непонятно за что. Считают себя верными болельщиками, но через день матерятся на трибунах, зная, что клуб за это оштрафуют и вывешивают баннеры. Впрочем, насчет баннеров бы я так сильно не реагировал. Пусть лучше такие плакаты, чем файеры или потасовки с полицией. И вполне естественно, что никакого результата эта глупая акция не принесла. Красно-белые были унижены на своем льду ЦСКА, а руководство клуба отказывалось делать какие-то изменения в тренерском штабе. Хотя в клубе нужно менять не только тренеров.

УФИМСКИЙ КРИЗИС.

Двадцать с небольшим минут «Салават Юлаев» был прекрасен на льду в Подольске. И нет ничего страшного в том, что к этому моменту хозяева нанесли 16 бросков. Никлас Сведберг убеждал, что на него стоит рассчитывать. Но потом и вратарь прекратил выручать, а команда из Башкирии прямо на глазах превращался в какую-то непонятную субстанцию, где нет ни понимания, что надо делать, ни желания что-то исправить. На лицо серьезный кризис и за месяц до плей-офф уже с трудом веришь, что парни возьмут и изменятся. Что же происходит? Травмы — это да. Но, кажется, именно сейчас и сказываются трансферные ошибки, которые были совершены при комплектовании. При всем уважении Денис Паршин, Дмитрий Макаров, Константин Корнеев — это не те люди, с которыми можно штурмовать высоты. Не может такого быть, чтобы от Паршина отказались в «Авангарде», а он приехал и стал лучшим в «Салавате Юлаеве». «Нефтехимик», где деньги не считают, не стал бы отказываться от Макарова. Не только эти ребята виноваты, но если выпадает один-два человека, то трудно рассчитывать на успех. И теперь у уфимцев всего 9 очков от восьмого места. А впереди еще целых семь матчей.

ПОБЕДА «СИБИРИ».

«Сибирь» неожиданно легко разобралась с «Нефтехимиком» в Нижнекамске, хотя клуб потерял перед игрой Сергея Шумакова при странных обстоятельствах. Вроде бы у него повреждение, которое позволяло играть в хоккей, но он решил, что не сможет помочь команде и отказался выходить на лед. Не исключаю, что ситуация не такая драматичная, но все же. Для новосибирцев уже начался плей-офф, а в такие моменты нужны все, кто может ходить. Отметим и два других момента после этой встречи. Сибиряки чрезвычайно удачно играют без Евгения Артюхина, и когда у него закончится дисквалификация, то стоит подумать, стоит ли ему возвращаться на лед. И удивляет, как стройный план Андрея Назарова стал давать сбои в нужный момент. Мало что-то придумать — надо еще воплотить.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ГЕОРГИЕВА.

Российский вратарь Александр Георгиев, игравший в финале молодежного чемпионата мира прошлого года, продлил контракт с финским ТПС на три сезона и очень рад этому обстоятельству. Просто удивительно, что с сильным голкипером, выступающим за границей, не ведут никаких переговоров в России. А должны были, ведь у нас по-прежнему лимит на легионеров. Хоккеист в этом сезоне играет за финнов с потрясающей статистикой. После 20 матчей он пропускает лишь 1,36 шайбы за игру, отражая 93,4 процента бросков. И он до сих пор не в КХЛ? Это очень странно, ведь прямо сейчас на столе менеджеров сводки возможных свободных агентов из Канады, США, Финляндии и Швеции. А российские игроки никого не интересуют.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Рихард ГЮНГЕ, «Нефтехимик».

Всего один бросок в важнейшем матче и «-1».

Денис ПАРШИН, «Салават Юлаев».

Игровое время сократилось до 10 минут, но все равно — «-1».

Вячеслав ЛЕЩЕНКО, «Спартак».

Провел ужасный матч — «-4».