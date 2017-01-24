«Йокерит» поможет «Салавату», «Автомобилист» проиграет в Минске
«Слован» и «Медвешчак» сыграют на Дальнем Востоке, «Барыс» попытается «расколдовать» Хельсинки, а «Автомобилист» приедет в Минск.
«Амур» — «Слован»
Дальневосточные клубы продолжают домашние серии, а значит хоккей будет радовать своих поклонников практически с самого утра. В Хабаровск пожалует «Слован», который буксовал большую часть «регулярки», а затем сделал очковый рывок и вот уже является реальным претендентом на попадание в
Наш прогноз: «Слован» победит и продолжит сражение за восьмёрку.
«Адмирал» — «Медвешчак»
Ещё один европейский гость пожалует во Владивосток. «Адмирал» балансирует на грани зоны
Наш прогноз: домашняя победа «Медвешчака».
«Динамо» Мн — «Автомобилист»
Календарь этого сезона для минского «Динамо» составлен таким образом, что белорусы всё время оказываются в положении, когда они провели на несколько игр меньше соперников. Сначала это объяснялось поздним стартом «зубров», затем участием в Кубке Шпенглера. Так что, несмотря на солидное преимущество по потерянным очкам, по факту «Динамо» опережает девятый клуб Запада лишь на пять очков. Зная Крэйга Вудкрофта, после поражения от рижских одноклубников в предыдущем матче минчан наверняка ждал серьёзный разбор полётов. На этом фоне интересно будет посмотреть на встречу с «Автомобилистом», который не демонстрирует стабильности, но в отдельных матчах показывает нацеленность на результат. В случае победы екатеринбуржцам до зоны
Наш прогноз: злое на себя «Динамо» победит в основное время.
«Йокерит» — «Барыс»
Пятиматчевый провал «Йокерита» вновь поставил финнов в шаткое положение. Команда Юкки Ялонена проведёт четыре домашних матча в режиме «через день», и от результатов в них будет зависеть судьба «джокеров». В первой встрече «Йокериту» будет противостоять «Барыс». Безусловно, у финнов имеется моральный подъём после победы в
Наш прогноз: в упорной борьбе сильнее окажутся хозяева.
«Динамо» (Рига) — «Югра»
Под конец сезона рижане и югорчане радуют своих болельщиков. При отсутствии турнирной мотивации у команд словно открылось второе дыхание, и они стали достаточно регулярно отнимать очки у соперников, борющихся за
Наш прогноз: «Югра» одержит победу за пределами основного времени.
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