«Йокерит» поможет «Салавату», «Автомобилист» проиграет в Минске

«Амур» — «Слован»

Дальневосточные клубы продолжают домашние серии, а значит хоккей будет радовать своих поклонников практически с самого утра. В Хабаровск пожалует «Слован», который буксовал большую часть «регулярки», а затем сделал очковый рывок и вот уже является реальным претендентом на попадание в плей-офф. Рваный темп выезда (четыре дня между играми в Нижнекамске и Хабаровске) не пойдёт на пользу гостям, зато у «Слована» есть некоторые кадровые резервы благодаря пополнению во время череды травм. «Амур» сейчас решает локальные задачи и уже не имеет серьёзной турнирной мотивации.



Наш прогноз: «Слован» победит и продолжит сражение за восьмёрку.

«Адмирал» — «Медвешчак»

Ещё один европейский гость пожалует во Владивосток. «Адмирал» балансирует на грани зоны плей-офф, совсем недалеко от «моряков» сразу несколько клубов, которые поджидают их ошибки. В предыдущей игре здорово проявил себя Игорь Бобков, сделавший «сухарь», но противостоять ему будет не кто иной, как Майкл Гарнетт. Хорваты играют в своё удовольствие, и это у них получается весьма неплохо. С другой стороны, «мишки» — очень домашняя команда и чувствуют себя неуверенно на гостевых площадках, особенно когда речь идёт о дальних выездах.



Наш прогноз: домашняя победа «Медвешчака».

«Динамо» Мн — «Автомобилист»

Календарь этого сезона для минского «Динамо» составлен таким образом, что белорусы всё время оказываются в положении, когда они провели на несколько игр меньше соперников. Сначала это объяснялось поздним стартом «зубров», затем участием в Кубке Шпенглера. Так что, несмотря на солидное преимущество по потерянным очкам, по факту «Динамо» опережает девятый клуб Запада лишь на пять очков. Зная Крэйга Вудкрофта, после поражения от рижских одноклубников в предыдущем матче минчан наверняка ждал серьёзный разбор полётов. На этом фоне интересно будет посмотреть на встречу с «Автомобилистом», который не демонстрирует стабильности, но в отдельных матчах показывает нацеленность на результат. В случае победы екатеринбуржцам до зоны плей-офф останется три очка — не лучшая ли это мотивация?



Наш прогноз: злое на себя «Динамо» победит в основное время.



«Йокерит» — «Барыс»

Пятиматчевый провал «Йокерита» вновь поставил финнов в шаткое положение. Команда Юкки Ялонена проведёт четыре домашних матча в режиме «через день», и от результатов в них будет зависеть судьба «джокеров». В первой встрече «Йокериту» будет противостоять «Барыс». Безусловно, у финнов имеется моральный подъём после победы в Санкт-Петербурге, однако после этого успеха прошло уже четыре дня. «Барыс» же имеет реальный шанс обеспечить себе встречу с «Трактором» вместо «Ак Барса» в первом раунде: по потерянным очкам астанинцы уже опережают «Салават Юлаев». Пока в Хельсинки «Барыс» не выигрывал, проиграв в предыдущих сезонах обе встречи в две шайбы.



Наш прогноз: в упорной борьбе сильнее окажутся хозяева.