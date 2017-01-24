Найджел Доус: На Матче звезд все было на высшем уровне

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— Найджел, как тебе игра?

— Здорово, и новый формат игры интереснее, причем шли мы плотно, с интригой. Играть тяжелее было, больше работы, причём отрабатывать и в нападении, и в защиту бегать. У каждого из хоккеистов было много времени, чтобы показать себя и на что он способен. Два периода по 10 минут против дивизиона из своей конференции, а потом против победителя запада интереснее. Мне определенно пришёлся по душе такой формат мероприятия, нежели три периода по 20. Отличное шоу, организация, классные игроки, думаю, болельщики должны остаться довольны.

— Как оценишь игру вратарей?

— Это первый раз за мою историю участия на матчах звёзд, когда вратарей можно назвать самыми ценными игроками этого праздника (смеётся). Ребята, можно сказать, выложились полностью, если мы, полевые игроки, позволяли себе вольности, то парни поработали, делали сэйвы, причём, иногда так красиво. Впервые на матче звёзд было заброшено так мало шайб, поэтому они лучшие, сломали систему.

— Чувствуешь себя суперзвездой? Уфимская публика тебя приветствовала очень горячо!

— Наверное, потому что мы с игроками «Салавата Юлаева» были в одной команде в эти дни. Поддержка в Уфе хорошая, было приятно победить для них в благодарность за тёплый приём.

— Удалось познакомиться с Уфой, или что-то новое открыть для себя в столице Башкирии?

— Нет, город я видел мало, мы больше посвятили времени отдыху и именно неделе звёзд хоккея. Всё, что сделали для нас организаторы, было на высоком уровне, интересно и весело.

— С Сергеем Мозякиным успел перекинуться парой фраз? У вас, между прочим, поровну очков на этот раз на Матче звёзд (1+1)!

— Сказал ему: хватит забивать, а он ответил, чтобы это я прекратил (смеётся). Все знают, что это один из лучших бомбардиров в истории российского хоккея, приятно было в очередной раз сыграть против него. Его тяжело догнать по очкам, но я постараюсь в последних играх регулярного сезона приблизиться как можно ближе к нему.

— Тут ходили слухи, что у вашего Дивизиона была фора в первой игре, мол, много игроков прилетело только накануне, сил было поменьше, вот вы и выиграли.

— В первой игре? Клевета! Мы просто играли лучше (смеётся)!

— Что думаете о переменах в формате проведения овертайма?

— На прошлой неделе против «Салавата Юлаева» как раз удалось сыграть в таком формате. Как игроку, мне понравилось, захватывающе, много пространства, много возможностей забить, сыграть на высокой скорости. Это был первый опыт, и мне понравилось, мы выиграли, может, если бы проиграли тогда, то у меня сложилось бы другое мнение.

— Что скажешь о своих партнёрах по четвёрке? Не боишься сцен ревности от Бойда и Боченски по возвращению с матча звёзд?

— Думаю, ребята меня поймут, мы так долго вместе, нашим отношениям нужна была встряска (смеётся). Всегда интересно попробовать поиграть с другими партнёрами, Чед Рау хороший игрок, было интнрнсно поиграть с ним, надеюсь, что он обо мне такого же мнения.

— Многие заметили, что вы с Крисом Ли практически не отходили друг от друга на мастер-шоу, нашёл нового друга?

— Мы с Крисом знаем друг друга давно. Просто ведь не все игроки знают английский язык, а сидеть на игре и не перекинуться с кем-нибудь парой фраз, тем более во время такого мероприятия, как-то странно, поэтому чаще всего мы сидели с Крисом вместе.

— А вообще удалось найти новых друзей?

— Удалось пообщаться практически со всеми игроками, это всегда интересно, узнать, как проходит их жизнь в разных городах, случаи, весёлые истории, во время регулярного чемпионата у нас практически нет такой возможности.

— Куда делся твой снайперский прицел, на мастер-шоу в обеих эстафетах не удалось отличиться?

— Я так подумал, и решил всё приберечь на игры в сезоне, тем более (не забыли?) нужно Мозякина догонять (смеётся). Вообще, было сложно, лететь на скорости, а потом попасть по этим мелким мишеням, тут всем участникам несладко пришлось, но я старался, как мог.

— Какой из буллитов тебе понравился больше всего?

— Определенно от Паши Дацюка, действительно волшебник.

— Сейчас идут гонки в голосовании между четырьмя городами за право проведения Матча звёзд, помоги своем городу выиграть!

— Да, видел голосование, даже поучаствовал! Конечно, хочется, чтобы победил мой город, арена готова, Астана готова. Думаю, всё пройдёт на высшем уровне, если выиграет Казахстан. И болельщики, и мы, и руководство, — все ждут этого шоу.