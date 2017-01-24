Нижегородское «Торпедо» проиграло «Северстали» в матче КХЛ 23 января. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первый гол в ворота хозяев забросил Илья Хохлов уже на четвертой минуте стартового периода. В начале второго тайма Войтех Полак удвоил преимущество «Северстали». Вскоре нижегородский игрок Картер Эштон сделал точный бросок, принеся своей команде первый гол.

Но до конца матча еще однажды сумели отличиться соперники автозаводцев, решающий бросок записал на свой счет Максим Трунев, вырвав победу. После проигрыша «Торпедо» с 95 очками, набранными в 52 играх, занимает четвертую строчку турнирной таблицы Западной Конференции.