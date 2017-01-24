Не отпускайте Капризова!
В Подольске состоялся один из центральных матчей игрового дня. Встретились команды, которые очень хотят играть в
плей-офф. И если «Витязь» весь сезон пытается закрепиться в восьмерке, то «Салават Юлаев» в последнее время внезапно превратился из фаворита в команду, которая может остаться без плей-офф.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ВАЙСФЕЛЬД СЕТУЕТ НА ТРАВМЫ
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд за час до матча в гостевой ложе не отказался от беседы и пригласил к себе в гостевую ложу. Но чтобы добраться до нужного места, нужно пройти несколько постов, услышать, что
— Пропустите, — машет он рукой, выйдя на шум, который мне
Вайсфельд явно не ожидал, что до него
— Травмы, — вздыхает он, когда я только произношу первое «а почему». — Есть люди, чьи потери ключевые. Например, никто не сможет заменить Андреаса Энгквиста. У нас выбывал Игорь Григоренко. Он сейчас только входит в ритм, но на это понадобится время.
Я стараюсь похвалить уфимский клуб, говорю, что эта одна из самых зрелищных команд КХЛ, чьи матчи просто интересно смотреть, ведь никакого не знаешь, чем все закончится.
Вайсфельд кивает, но, кажется, что его такая характеристика совсем не радует.
Поговорили о Кирилле Капризове. Сошлись во мнении, что это очень талантливый парень, которому не грозит звездная болезнь.
— Есть шанс, что он
Я радуюсь. Если еще и Капризов уедет, то хоть эмигрируй.
МГНОВЕНИЕ ДО ОТСТАВКИ
На Матче звезд мы виделись с Игорем Захаркиным, но
Говорят, что действительно изменения в тренерском штабе едва не случились, но потом руководство клуба хорошо подумало, что прямо сейчас такой ход не даст
Но в
Впрочем, Игорь Захаркин верит (или делает вид), что все эти неудачи временные, а в
КАЗАКИ НА ОХРАНЕ
Не раз говорил, что Валерий Белов очень сильно поменял «Витязь» и теперь эта команда выглядит весьма прилично. Тут ведь тоже не все сразу поменять можно. Менталитет хоккеистов, которые оказывались в Подольске, был довольно специфичный. Многие внутренне соглашались с тем, что это чуть ли не закат карьеры, никаких спортивных задач перед ними не стоит и
Но сейчас все иначе.
Не меняется только сам Подольск. Например, вход для прессы оказывается закрыт за час до игры и нет никакой возможности попасть в
Возле разминающихся судей стоит
Но человек с кинжалом подходит ко мне и говорит, что в коридоре стоять нельзя. Это теперь такая охрана в Подольке. Именуют себя казаками, но без нагаек.
ЗА УФИМЦЕВ ТЕПЕРЬ СТРАШНО
Матч получился интересным. То есть бывает так, что команды, которым нужен результат, встают у своих ворот и выжидают. Но только не тогда, когда приезжает клуб из Уфы.
Несколько моментов в первом периоде, выходы один на один. Главный тренер «Витязя» Валерий Белов мечется по скамейке, на
Не отпускайте его, пожалуйста. Пусть он хотя бы пару лет поиграет в России. Глядя на его игру, глаз радуется.
Но нынешние проблемы «Салавата Юлаева» дают о себе знать в третьем периоде, когда команда легко теряет преимущество в две шайбы. А в конце основного времени травму получает еще и Евгений Бодров. В раздевалку он не может добраться самостоятельно.
ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ
В Подольске журналистов в раздевалку не пускают, а когда напоминаешь, что это требование регламента, смущаются и
— Убирайте их, — кричат игроки «Витязя». — Кто это такие? Убирайте!
— По разрешению главного тренера, — вяло сопротивляется
— Пусть уходят, они тут не нужны, — это очень активно ведет себя Александр Степанов.
Прессу выталкивают из раздевалки. Прекрасный клуб.
Но Валерий Белов на
— Очень понравилось, что мы впервые в сезоне ушли с 0:3, — признается он. — И в овертайме в формате «3 на 3» сыграли впервые. Могли даже до буллитов не доводить.
На Игоря Захаркина больно смотреть. Он, конечно,
— Что с Евгением Бодровым? — спрашивают у него.
— Надеюсь, что ничего, — вздыхает тренер. — Иначе нам играть некем.
Я встречаю Бодрова после матча и у него плохие прогнозы.
Энвер Лисин крутит велосипед, и он так расстроен, что даже слова не передать.
— Ну почему мы допускаем такие ошибки? — спрашивает он, кажется, сам себя. — Ну что же происходит. Мы же все переживаем. Я дома уже со всеми переругался — нервничаю!
Остальные уфимцы тоже очень расстроены. Но сейчас недостаточно просто расстраиваться. Пора уже действовать.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Подольска.
|23.01.2017 19:30
|Зрители 4347
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец "Витязь"
|Витязь
|4:3 Б
|Салават Юлаев
|(0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)
|Валерий Белов
|Игорь Захаркин
|Игорь Сапрыкин
|Никлас Сведберг
|1-й период
|Кирилл Капризов (Д. Куляш, Л. Умарк)
|03:54
|2-й период
|20:47
|Игорь Головков
|Игорь Григоренко
|21:13
|Захар Арзамасцев
|22:21
|Кирилл Капризов (Л. Умарк)
|23:16
|Дмитрий I Макаров
|25:36
|26:17
|Миро Аалтонен (А. Копейкин)
|28:44
|Максим Афиногенов
|Денис Паршин
|34:22
|37:06
|Евгений Катичев
|3-й период
|Захар Арзамасцев
|45:47
|46:36
|Якуб Ержабек (А. Копейкин)
|47:48
|Алексей II Семенов
|47:48
|Алексей II Семенов
|50:30
|Алексей Копейкин (М. Аалтонен)
|Энвер Лисин
|55:00
|А. Копейкин
|18
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter