Не отпускайте Капризова!

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ВАЙСФЕЛЬД СЕТУЕТ НА ТРАВМЫ

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд за час до матча в гостевой ложе не отказался от беседы и пригласил к себе в гостевую ложу. Но чтобы добраться до нужного места, нужно пройти несколько постов, услышать, что какая-то дверь заблокирована, а потом договориться с охраной, которая в Подольске на редкость придирчивая. Спасает руководитель «Витязя» Михаил Головков.

— Пропустите, — машет он рукой, выйдя на шум, который мне удалось-таки организовать.

Вайсфельд явно не ожидал, что до него все-таки доберутся. Менеджера можно понять. Каждый день он отвечает на одни и те же вопросы и вдвойне неприятно говорить, когда у команды проблемы.

— Травмы, — вздыхает он, когда я только произношу первое «а почему». — Есть люди, чьи потери ключевые. Например, никто не сможет заменить Андреаса Энгквиста. У нас выбывал Игорь Григоренко. Он сейчас только входит в ритм, но на это понадобится время.

Я стараюсь похвалить уфимский клуб, говорю, что эта одна из самых зрелищных команд КХЛ, чьи матчи просто интересно смотреть, ведь никакого не знаешь, чем все закончится.

Вайсфельд кивает, но, кажется, что его такая характеристика совсем не радует.

Поговорили о Кирилле Капризове. Сошлись во мнении, что это очень талантливый парень, которому не грозит звездная болезнь.

— Есть шанс, что он все-таки задержится в КХЛ, — намекает Леонид Вайсфельд. — Просто ему сейчас самому нужно понять, как быть дальше.

Я радуюсь. Если еще и Капризов уедет, то хоть эмигрируй.

МГНОВЕНИЕ ДО ОТСТАВКИ

На Матче звезд мы виделись с Игорем Захаркиным, но из-за общей суеты поговорить не получилось. А спросить было о чем. Например, правда ли, что после поражения от «Торпедо» со счетом — 1:6 он едва не ушел в отставку.

Говорят, что действительно изменения в тренерском штабе едва не случились, но потом руководство клуба хорошо подумало, что прямо сейчас такой ход не даст какого-то эффекта. Найти свободного человека, который бы имел талант все изменить, крайне непросто, а у нынешнего тренера есть уверенность в том, что в плей-офф мы увидим совсем другую команду.

Но в плей-офф надо еще попасть! За последние 15 матчей результаты у «Салавата Юлаева» не лучше, чем у «Кузни», и все это приводит к тому, что уфимский клуб уже на грани вылета из восьмерки, а ведь еще осенью думали о первом или втором месте в конференции.

Впрочем, Игорь Захаркин верит (или делает вид), что все эти неудачи временные, а в плей-офф все будет совсем иначе. Какие аргументы? Во-первых, Никлас Сведберг в матчах на вылет превращается в другого человека. Во-вторых, хоккеисты должны и сами понимать, что неудача может завершить их сладкую жизнь в Башкирии, где с финансированием никаких проблем, и большие деньги платят вовремя.

КАЗАКИ НА ОХРАНЕ

Не раз говорил, что Валерий Белов очень сильно поменял «Витязь» и теперь эта команда выглядит весьма прилично. Тут ведь тоже не все сразу поменять можно. Менталитет хоккеистов, которые оказывались в Подольске, был довольно специфичный. Многие внутренне соглашались с тем, что это чуть ли не закат карьеры, никаких спортивных задач перед ними не стоит и из-за этого к середине января клуб терял все шансы на выход в плей-офф.

Но сейчас все иначе.

Не меняется только сам Подольск. Например, вход для прессы оказывается закрыт за час до игры и нет никакой возможности попасть в пресс-центр. Либо дожидайся, что кто-нибудь выйдет, либо стой на морозе и колоти в стальную дверь.

Возле разминающихся судей стоит какой-то человек в папахе и с кинжалом. Я любуюсь скоростью, с какой арбитр Эдуард Одиньш крутит велосипед и думаю, какие молодцы в Подольске. Приглашают танцевать людей в папахах.

Но человек с кинжалом подходит ко мне и говорит, что в коридоре стоять нельзя. Это теперь такая охрана в Подольке. Именуют себя казаками, но без нагаек. Чего-то только не бывает в российском хоккее.

ЗА УФИМЦЕВ ТЕПЕРЬ СТРАШНО

Матч получился интересным. То есть бывает так, что команды, которым нужен результат, встают у своих ворот и выжидают. Но только не тогда, когда приезжает клуб из Уфы.

Несколько моментов в первом периоде, выходы один на один. Главный тренер «Витязя» Валерий Белов мечется по скамейке, на кого-то прикрикивает. Моменты есть, но забивают только гости. От волнения у игроков «Витязя» случается замыкание и они ошибаются на смене, пропуская контратаку — у Кирилла Капризова уже дубль.

Не отпускайте его, пожалуйста. Пусть он хотя бы пару лет поиграет в России. Глядя на его игру, глаз радуется.

Но нынешние проблемы «Салавата Юлаева» дают о себе знать в третьем периоде, когда команда легко теряет преимущество в две шайбы. А в конце основного времени травму получает еще и Евгений Бодров. В раздевалку он не может добраться самостоятельно.

Что-то действительно страшно за уфимцев.

ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ

В Подольске журналистов в раздевалку не пускают, а когда напоминаешь, что это требование регламента, смущаются и все-таки заводят.

— Убирайте их, — кричат игроки «Витязя». — Кто это такие? Убирайте!

— По разрешению главного тренера, — вяло сопротивляется пресс-атташе.

— Пусть уходят, они тут не нужны, — это очень активно ведет себя Александр Степанов.

Прессу выталкивают из раздевалки. Прекрасный клуб.

Но Валерий Белов на пресс-конференции более дружелюбен.

— Очень понравилось, что мы впервые в сезоне ушли с 0:3, — признается он. — И в овертайме в формате «3 на 3» сыграли впервые. Могли даже до буллитов не доводить.

На Игоря Захаркина больно смотреть. Он, конечно, что-то говорит об игре, но эти слова ничем не отличаются от предыдущих.

— Что с Евгением Бодровым? — спрашивают у него.

— Надеюсь, что ничего, — вздыхает тренер. — Иначе нам играть некем.

Я встречаю Бодрова после матча и у него плохие прогнозы.

Энвер Лисин крутит велосипед, и он так расстроен, что даже слова не передать.

— Ну почему мы допускаем такие ошибки? — спрашивает он, кажется, сам себя. — Ну что же происходит. Мы же все переживаем. Я дома уже со всеми переругался — нервничаю!

Остальные уфимцы тоже очень расстроены. Но сейчас недостаточно просто расстраиваться. Пора уже действовать.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Подольска.