Ярушкин: Некоторые хоккеисты «Спартака» не полностью выкладываются на льду
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин считает, что не все игроки команды до конца выложились в матче Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Такое мнение он высказал журналистам.
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«Спартак» потерпел девятое поражение подряд в чемпионате КХЛ, уступив ЦСКА. В третьем периоде при счете 1:5 капитан красно-белых Максим Потапов подрался с игроком соперника Андреем Сергеевым. Встреча завершилась со счетом 1:6.
«В матче с ЦСКА многие ребята были неравнодушны к игре, но не все, — сказал Ярушкин. — «Мы тоже удивляемся, как такое может происходить. Люди старшего поколения имеют определенный моральный стержень».
Накануне встречи с армейцами болельщики «Спартака» встретились с игроками клуба и предъявили им претензии по поводу качества игры. Хоккеисты после матча сообщили журналистам, что требования болельщиков оправданны, а они постараются изменить ситуацию.
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков может сыграть в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с действующим обладателем Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом». Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов.