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24 января 2017, 0:09 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Ярушкин: Некоторые хоккеисты «Спартака» не полностью выкладываются на льду

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин считает, что не все игроки команды до конца выложились в матче Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Такое мнение он высказал журналистам.

Тренер <nobr>красно-белых</nobr> заявил что не понимает как подобное может происходить. Увеличить
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«Спартак» потерпел девятое поражение подряд в чемпионате КХЛ, уступив ЦСКА. В третьем периоде при счете 1:5 капитан красно-белых Максим Потапов подрался с игроком соперника Андреем Сергеевым. Встреча завершилась со счетом 1:6.

«В матче с ЦСКА многие ребята были неравнодушны к игре, но не все, — сказал Ярушкин. — «Мы тоже удивляемся, как такое может происходить. Люди старшего поколения имеют определенный моральный стержень».

Накануне встречи с армейцами болельщики «Спартака» встретились с игроками клуба и предъявили им претензии по поводу качества игры. Хоккеисты после матча сообщили журналистам, что требования болельщиков оправданны, а они постараются изменить ситуацию.

23.01.2017 19:30 Зрители 7346 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 1:6 ЦСКА
(0:1, 0:4, 1:1)
Главные тренеры
Алексей Ярушкин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Маркус Свенссон 40:00 (А. Трушков 40:00) Андрей Филоненко
1-й период
05:16 Ярослав Дыбленко
05:16 Ярослав Дыбленко
Стефан Да Коста (К. Петров, В. Ничушкин) 07:31
Иван Телегин 15:37
2-й период
21:47 Сергей Шмелев
23:58
Сергей Андронов 27:56
Артем Чмыхов 29:58
Александр Попов (К. Петров, В. Ничушкин) 32:25
Денис Денисов (А. Кузьменко) 32:46
Ян Муршак 33:44
Владимир Жарков 35:06
Стефан Да Коста (А. Блажиевский, А. Кузьменко) 38:04
38:28 Александр Васильев
3-й период
40:15 Максим Потапов
Михаил Науменков 43:32
46:53 Константин Глазачев (А. Васильев)
48:20 Максим Потапов
Артем Сергеев 48:20
Михаил Науменков 48:40
Александр Кутузов (А. Кузьменко) 53:18
Михаил Науменков 54:55
Михаил Науменков 54:55
Статистика
36 Штрафное время 23
9 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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