Ярушкин: Некоторые хоккеисты «Спартака» не полностью выкладываются на льду

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«Спартак» потерпел девятое поражение подряд в чемпионате КХЛ, уступив ЦСКА. В третьем периоде при счете 1:5 капитан красно-белых Максим Потапов подрался с игроком соперника Андреем Сергеевым. Встреча завершилась со счетом 1:6.

«В матче с ЦСКА многие ребята были неравнодушны к игре, но не все, — сказал Ярушкин. — «Мы тоже удивляемся, как такое может происходить. Люди старшего поколения имеют определенный моральный стержень».

Накануне встречи с армейцами болельщики «Спартака» встретились с игроками клуба и предъявили им претензии по поводу качества игры. Хоккеисты после матча сообщили журналистам, что требования болельщиков оправданны, а они постараются изменить ситуацию.