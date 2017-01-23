Нападающий «Салавата» Евгений Бодров получил травму в матче с «Витязем»

В Подольске состоялся один из центральных матчей игрового дня. Встретились команды, которые очень хотят играть в плей-офф. И если «Витязь» весь сезон пытается закрепиться в восьмерке, то «Салават Юлаев» в последнее время внезапно превратился из фаворита в команду, которая может остаться без плей-офф.