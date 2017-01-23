Нападающий «Салавата» Евгений Бодров получил травму в матче с «Витязем»
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Бодров получил травму в третьем периоде матча с «Витязем» и не смог продолжить игру. Главный тренер команды Игорь Захаркин выразил надежду, что обследование не выявит серьёзного повреждения.
«Бодрова сейчас отвезём на рентген. Я очень надеюсь, что там не травма, иначе у нас просто играть некому», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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