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23 января 2017, 23:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Салавата» Евгений Бодров получил травму в матче с «Витязем»

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Бодров получил травму в третьем периоде матча с «Витязем» и не смог продолжить игру. Главный тренер команды Игорь Захаркин выразил надежду, что обследование не выявит серьёзного повреждения.

«Бодрова сейчас отвезём на рентген. Я очень надеюсь, что там не травма, иначе у нас просто играть некому», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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