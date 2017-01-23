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23 января 2017, 23:38 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Квартальнов: Форвард ЦСКА Светлаков может сыграть с магнитогорским «Металлургом»

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков может сыграть в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с действующим обладателем Кубка Гагарина магнитогорским «Металлургом». Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов.

Нападающий 18 января в матче с Динамо получил сотрясение мозга. Увеличить
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Светлаков получил сотрясение мозга в последнем матче ЦСКА против московского «Динамо» 18 января. С «Металлургом» армейцы проведут домашний матч 29 января.

«По Светлакову скажу, что есть шанс, что сыграет с “Магниткой”. Он только начал тренироваться, — сказал тренер. — В следующем матче (с “Торпедо”) его не будет, с “Сочи” тоже. Думаю, его еще в сборную вызовут».

Квартальнов подтвердил, что форвард армейцев Иван Телегин пропустит следующий матч с «Торпедо» в связи с рождением ребенка. «У него жена (певица Пелагея — прим. ТАСС) выписывается из роддома, и мы дали ему возможность ее встретить», — отметил он.

Филоненко еще получит свой шанс

Также главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру голкипера Андрея Филоненко в победной встрече со «Спартаком» (6:1), который провел свой третий матч в Континентальной хоккейной лиге.

«Филоненко у нас в обойме. Мы довольны, как он играет и в “Звезде”, и свой шанс он получит, — сказал Квартальнов. — О неуважении к “Спартаку” речи быть не может: ему за неделю сказали, что он будет играть, Илюха (Сорокин) — следующий по плану, а Витя (Фаст) пока не в форме».

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