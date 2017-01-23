Визит фанатов в раздевалку «Спартак» не взбодрил

Почти бессмысленный с турнирной точки зрения матч неожиданно обрел значение. «Спартак», правда, вывести в плей-офф может только чудо, а ЦСКА спокойно готовится к кубковым матчам. Но за день до игры в раздевалку к красно-белым по окончании тренировки заглянула группа фанатов. В определенных кругах к ним относят прилагательное «авторитетные». Видеозапись общения, в ходе которого использовались далеко не парламентские выражения, в сокращенном варианте появилась во всеобщем доступе. Если бы только болельщики не скрывали своих чувств, перегибая палку с «великим и могучим». Перед дерби они требовали от команды показать чуть больше, чем игроки делали в последнее время, уступив в восьми матчах подряд. Неожиданно резко, высказался и представитель клуба в лице заместителя генерального менеджера Дмитрий Хворых.

Произошедшее стало сюрпризом даже для некоторых сотрудников «Спартака». Рассказывают, что информация о встрече дошла и до председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко. Именно его усилия, как известно, сыграли определяющую роль в возрождении команды почти два года назад. О том, как отреагировали на самом верху можно без проблем догадаться. На своем официальном сайте КХЛ вывесила заявление, обещая разобраться с теми, кто сделал возможным такое «теплое общение».

Сами игроки отнеслись к визиту фанатов абсолютно нормально. «Тех, кто к нам пришел, можно понять, у них наболело. Ведь у команды ничего не получается, — рассказал один из хоккеистов “Спартака” перед матчем. — Не будут же болельщики смотреть за нашей “игрой” с безразличием. Мы и сами знаем, что виноваты перед ними. Ведь это “Спартак”, клуб с именем и великой историей, а не, например, “Кузня”, хотя против нее я ничего не имею».

О том, что творится внутри команды хоккеисты красно-белых говорить отказываются даже с условием дальнейшего нераспространения информации в публичном пространстве. В этом плане они ведут себя в высшей степени профессионально. Но даже с трибуны очевидно, что «Спартак» не напоминает единый коллектив. Объединяющей силой мог бы стать главный тренер. Алексей Ярушкин — отличный методист, но харизмы для роли главного тренера и умения донести свои идеи до игроков ему явно не хватает. Вожака нет ни на скамейке, ни в раздевалке. Самое главное, что не понимает, как вести себя дальше, и руководство клуба. Все условия для создания боеспособной команды, способной хотя бы биться за плей-офф, у «Спартака» есть. За два года можно было сделать несколько шагов вперед в данном направлении. Пока же клуб топчется на месте во всем, что касается спортивной составляющей. Наверное, пришла пора держать ответ тем, кто набирал команду и назначал главного тренера. Дождемся ли?

В ВОРОТАХ ЦСКА — ТРЕТИЙ ВРАТАРЬ

Если бы не интригующий во всех смыслах эпизод с болельщиками, то дерби можно было бы назвать самым проходным за многие годы. В случае со «Спартаком» расхожая фраза о непредсказуемости игр с принципиальными соперниками в независимости от занимаемых мест совершенно неуместна. В последний раз красно-белые взяли верх над ЦСКА два с половиной года назад, а над «Динамо» — в 2011-м! О степени серьезности отношения к дерби со стороны армейцев говорил один факт. Основной вратарь Илья Сорокин после Матча звезд даже не попал в заявку. С первых минут на льду появился его ровесник Андрей Филоненко. Когда-то этот гигант считался самым талантливым голкипером 1995 года рождения, опережая и того же Сорокина, и Шестеркина. Но с тех прошло несколько лет, он из-за травм пропустил очень много времени, а к игре со «Спартаком» он провел всего один матч в КХЛ — в нынешнем сезоне против заурядной при всем к ней уважении «Югре».

Фанатский сектор хозяев за воротами не умолкал на протяжении почти всего матча. Но тех, от кого они ждали подвига, хватило лишь на первую пять минут стартового периода. Излишняя горячность защитника Ярослава Дыбленко, чересчур жестко атаковавшего соперника у борта, обошлась ему удаления до конца матча. Гол в большинстве проводившего первый матч после трех месяцев, пропущенных из-за проблем со здоровьем, француза Стефана Да Коста дал понять, что ЦСКА настроен максимально серьезно. Дальнейшее развитие событий было логичным как таблица умножения. Хозяева бились как могли и пропускали одну шайбу за другой. А как только разочарованный фан-сектор стал вымещать злобу на своих игроках в словесной форме с использованием нецензурной лексики, «Спартак» получил четвертый гол. Видимо, болельщикам теперь придется придумать что-то новое. Хотя какой от этого толк? Разве что снова повод о чем-то поговорить, ведь впереди красно-белых ждут еще два матча со СКА и один с ЦСКА.

Михаил ЗИСЛИС

из Лужников.