Визит фанатов в раздевалку «Спартак» не взбодрил
Накануне столичного дерби руководство
красно-белых запустило в раздевалку фанатов из категории «утльрас», которые потребовали полной самоотдачи во встрече против самого для непримиримого для них соперника. Непримиримого для фанатов, но не для хоккеистов.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Почти бессмысленный с турнирной точки зрения матч неожиданно обрел значение. «Спартак», правда, вывести в
Произошедшее стало сюрпризом даже для некоторых сотрудников «Спартака». Рассказывают, что информация о встрече дошла и до председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко. Именно его усилия, как известно, сыграли определяющую роль в возрождении команды почти два года назад. О том, как отреагировали на самом верху можно без проблем догадаться. На своем официальном сайте КХЛ вывесила заявление, обещая разобраться с теми, кто сделал возможным такое «теплое общение».
Сами игроки отнеслись к визиту фанатов абсолютно нормально. «Тех, кто к нам пришел, можно понять, у них наболело. Ведь у команды ничего не получается, — рассказал один из хоккеистов “Спартака” перед матчем. — Не будут же болельщики смотреть за нашей “игрой” с безразличием. Мы и сами знаем, что виноваты перед ними. Ведь это “Спартак”, клуб с именем и великой историей, а не, например, “Кузня”, хотя против нее я ничего не имею».
О том, что творится внутри команды хоккеисты
В ВОРОТАХ ЦСКА — ТРЕТИЙ ВРАТАРЬ
Если бы не интригующий во всех смыслах эпизод с болельщиками, то дерби можно было бы назвать самым проходным за многие годы. В случае со «Спартаком» расхожая фраза о непредсказуемости игр с принципиальными соперниками в независимости от занимаемых мест совершенно неуместна. В последний раз
Фанатский сектор хозяев за воротами не умолкал на протяжении почти всего матча. Но тех, от кого они ждали подвига, хватило лишь на первую пять минут стартового периода. Излишняя горячность защитника Ярослава Дыбленко, чересчур жестко атаковавшего соперника у борта, обошлась ему удаления до конца матча. Гол в большинстве проводившего первый матч после трех месяцев, пропущенных
Михаил ЗИСЛИС
из Лужников.
|Алексей Ярушкин
|Дмитрий Квартальнов
|Маркус Свенссон 40:00 (А. Трушков 40:00)
|Андрей Филоненко
|1-й период
|05:16
|Ярослав Дыбленко
|05:16
|Ярослав Дыбленко
|Стефан Да Коста (К. Петров, В. Ничушкин)
|07:31
|Иван Телегин
|15:37
|2-й период
|21:47
|Сергей Шмелев
|23:58
|Сергей Андронов
|27:56
|Артем Чмыхов
|29:58
|Александр Попов (К. Петров, В. Ничушкин)
|32:25
|Денис Денисов (А. Кузьменко)
|32:46
|Ян Муршак
|33:44
|Владимир Жарков
|35:06
|Стефан Да Коста (А. Блажиевский, А. Кузьменко)
|38:04
|38:28
|Александр Васильев
|3-й период
|40:15
|Максим Потапов
|Михаил Науменков
|43:32
|46:53
|Константин Глазачев (А. Васильев)
|48:20
|Максим Потапов
|Артем Сергеев
|48:20
|Михаил Науменков
|48:40
|Александр Кутузов (А. Кузьменко)
|53:18
|Михаил Науменков
|54:55
|Михаил Науменков
|54:55
|36
|Штрафное время
|23
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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