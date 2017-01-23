«Витязь» отыгрался со счета 0:3 и победил по буллитам «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Подольске, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Решающий буллит реализовал Алексей Копейкин, а в основное время «Витязь» от поражения спасли шайбы Миро Аалтонена (27-я минута), Якуба Ержабека (47) и того же Копейкина (51). У гостей дубль оформил Кирилл Капризов (4 и 24), еще одна шайба в активе Захара Арзамасцева (23).

После этого матча на счету 19-летнего Капризова стало 40 очков (19 шайб и 21 передача) в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, он вплотную приблизился к рекорду результативности лиги для игроков младше 20 лет, который в сезоне-2011/12 установил выступавший за челябинский «Трактор» Евгений Кузнецов. Для повторения достижения Капризову осталось набрать лишь один результативный балл.

В следующем матче чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 25 января сыграет на выезде с московским «Динамо», а «Витязь» примет на своей арене магнитогорский «Металлург».