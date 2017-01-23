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23 января 2017, 22:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Витязь» отыгрался со счета 0:3 и победил по буллитам «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Подмосковный «Витязь» сумел отыграть отставание в три шайбы в матче с «Салаватом Юлаевым» и победил уфимский клуб в серии буллитов в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в понедельник в Подольске, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. Решающий буллит реализовал Алексей Копейкин, а в основное время «Витязь» от поражения спасли шайбы Миро Аалтонена (27-я минута), Якуба Ержабека (47) и того же Копейкина (51). У гостей дубль оформил Кирилл Капризов (4 и 24), еще одна шайба в активе Захара Арзамасцева (23).

После этого матча на счету 19-летнего Капризова стало 40 очков (19 шайб и 21 передача) в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, он вплотную приблизился к рекорду результативности лиги для игроков младше 20 лет, который в сезоне-2011/12 установил выступавший за челябинский «Трактор» Евгений Кузнецов. Для повторения достижения Капризову осталось набрать лишь один результативный балл.

В следующем матче чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 25 января сыграет на выезде с московским «Динамо», а «Витязь» примет на своей арене магнитогорский «Металлург».

23.01.2017 19:30 Зрители 4347 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 4:3 Б Салават Юлаев
(0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Валерий Белов Игорь Захаркин
Вратари
Игорь Сапрыкин Никлас Сведберг
1-й период
Кирилл Капризов (Д. Куляш, Л. Умарк) 03:54
2-й период
20:47 Игорь Головков
Игорь Григоренко 21:13
Захар Арзамасцев 22:21
Кирилл Капризов (Л. Умарк) 23:16
Дмитрий I Макаров 25:36
26:17 Миро Аалтонен (А. Копейкин)
28:44 Максим Афиногенов
Денис Паршин 34:22
37:06 Евгений Катичев
3-й период
Захар Арзамасцев 45:47
46:36 Якуб Ержабек (А. Копейкин)
47:48 Алексей II Семенов
47:48 Алексей II Семенов
50:30 Алексей Копейкин (М. Аалтонен)
Энвер Лисин 55:00
Серия буллитов - победный бросок
А. Копейкин
Статистика
18 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Витязь
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