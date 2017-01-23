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23 января 2017, 22:34 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Генменеджер «Спартака» опроверг информацию об отставке Ярушкина

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов опроверг информацию об отставке и.о. главного тренера красно-белых Алексея Ярушкина после поражения от армейцев в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он сообщил ТАСС.

Алексей Жамнов назвал это сообщение полным бредом Увеличить
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Ранее портал «Хоккейная правда» написал о скорой отставке Ярушкина. В понедельник красно-белые уступили ЦСКА со счетом 1:6.

«Полный бред», — ответил Жамнов на вопрос об отставке тренера.

Ярушкин занял пост исполняющего обязанности главного тренера красно-белых 10 октября. «Спартак», который потерпел поражения в последних девяти встречах, занимает предпоследнее (13-е) место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 53 встреч.

23.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 1:6 ЦСКА
(0:1, 0:4, 1:1)
Главные тренеры
Алексей Ярушкин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Маркус Свенссон 40:00 (А. Трушков 40:00) Андрей Филоненко
1-й период
05:16 Ярослав Дыбленко
05:16 Ярослав Дыбленко
Стефан Да Коста (К. Петров, В. Ничушкин) 07:31
Иван Телегин 15:37
2-й период
21:47 Сергей Шмелев
23:58
Сергей Андронов 27:56
Артем Чмыхов 29:58
Александр Попов (К. Петров, В. Ничушкин) 32:25
Денис Денисов (А. Кузьменко) 32:46
Ян Муршак 33:44
Владимир Жарков 35:06
Стефан Да Коста (А. Блажиевский, А. Кузьменко) 38:04
38:28 Александр Васильев
3-й период
40:15 Максим Потапов
Михаил Науменков 43:32
46:53 Константин Глазачев (А. Васильев)
48:20 Максим Потапов
Артем Сергеев 48:20
Михаил Науменков 48:40
Александр Кутузов (А. Кузьменко) 53:18
Михаил Науменков 54:55
Михаил Науменков 54:55
Статистика
36 Штрафное время 23
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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