Генменеджер «Спартака» опроверг информацию об отставке Ярушкина
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов опроверг информацию об отставке и.о. главного тренера
красно-белых Алексея Ярушкина после поражения от армейцев в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он сообщил ТАСС.
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Ранее портал «Хоккейная правда» написал о скорой отставке Ярушкина. В понедельник
«Полный бред», — ответил Жамнов на вопрос об отставке тренера.
Ярушкин занял пост исполняющего обязанности главного тренера
Главные тренеры
|Алексей Ярушкин
|Дмитрий Квартальнов
Вратари
|Маркус Свенссон 40:00 (А. Трушков 40:00)
|Андрей Филоненко
|1-й период
|05:16
|Ярослав Дыбленко
|05:16
|Ярослав Дыбленко
|Стефан Да Коста (К. Петров, В. Ничушкин)
|07:31
|Иван Телегин
|15:37
|2-й период
|21:47
|Сергей Шмелев
|23:58
|Сергей Андронов
|27:56
|Артем Чмыхов
|29:58
|Александр Попов (К. Петров, В. Ничушкин)
|32:25
|Денис Денисов (А. Кузьменко)
|32:46
|Ян Муршак
|33:44
|Владимир Жарков
|35:06
|Стефан Да Коста (А. Блажиевский, А. Кузьменко)
|38:04
|38:28
|Александр Васильев
|3-й период
|40:15
|Максим Потапов
|Михаил Науменков
|43:32
|46:53
|Константин Глазачев (А. Васильев)
|48:20
|Максим Потапов
|Артем Сергеев
|48:20
|Михаил Науменков
|48:40
|Александр Кутузов (А. Кузьменко)
|53:18
|Михаил Науменков
|54:55
|Михаил Науменков
|54:55
Статистика
|36
|Штрафное время
|23
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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