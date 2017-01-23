Московское «Динамо» победило «Трактор» в матче КХЛ, Хиетанен отметился дублем

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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Москве, завершилась со счетом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) в пользу «бело-голубых». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукаш Кашпар (на 6-й минуте), Юусо Хиетанен (9, 48), Артем Федоров (17), Максим Карпов (29), Артем Подшендялов (39), у «Трактора» отличились Максим Якуценя (28) и Юрий Петров (60).

Московское «Динамо» одержало восьмую победу в девяти последних матчах и до двух очков сократило отставание от третьего места в Западной конференции. «Трактор» потерпел шестое поражение в семи последних играх и впервые в сезоне пропустил шесть шайб. Защитник «Динамо» Илья Никулин провел 1000-й матч в чемпионатах России.

«Динамо» следующий матч домашней серии проведет в среду против уфимского «Салавата Юлаева», «Трактор» в тот же день сыграет в Ярославле против «Локомотива».