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23 января 2017, 22:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Московское «Динамо» победило «Трактор» в матче КХЛ, Хиетанен отметился дублем

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского «Динамо» обыграли челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ, финский защитник «бело-голубых» Юусо Хиетанен отметился дублем.

МОСКВА 23 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. Хоккеисты московского Динамо обыграли челябинский Трактор в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> финский защитник бело-голубых <span class=error>Юусо</span> Хиетанен отметился дублем. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Москве, завершилась со счетом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) в пользу «бело-голубых». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лукаш Кашпар (на 6-й минуте), Юусо Хиетанен (9, 48), Артем Федоров (17), Максим Карпов (29), Артем Подшендялов (39), у «Трактора» отличились Максим Якуценя (28) и Юрий Петров (60).

Московское «Динамо» одержало восьмую победу в девяти последних матчах и до двух очков сократило отставание от третьего места в Западной конференции. «Трактор» потерпел шестое поражение в семи последних играх и впервые в сезоне пропустил шесть шайб. Защитник «Динамо» Илья Никулин провел 1000-й матч в чемпионатах России.

«Динамо» следующий матч домашней серии проведет в среду против уфимского «Салавата Юлаева», «Трактор» в тот же день сыграет в Ярославле против «Локомотива».

23.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 6:2 Трактор
(3:0, 2:1, 1:1)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Анвар Гатиятулин
Вратари
Александр Еременко Василий Демченко 20:00 (П. Францоуз 20:00)
1-й период
Алексей Петров 05:18
05:37 Лукаш Кашпар (А. Терещенко, М. Карсумс)
Кирилл Кольцов 06:56
08:56 Юусо Хиетанен (Л. Кашпар, А. Терещенко)
Максим Якуценя 14:45
16:31 Артем Федоров (А. Цветков)
17:44 Мэт Робинсон
19:59 Максим Соловьев
2-й период
Максим Якуценя (П. Щехура, Д. Рой) 27:38
28:05 Максим Карпов (В. Брюквин)
38:15 Артем Подшендялов (К. Горовиков, Я. Рылов)
3-й период
Артем Бородкин 46:27
47:07 Мартиньш Карсумс
47:29 Юусо Хиетанен (Анс. Галимов)
Владимир Денисов 47:29
Данила Губарев 55:02
Денис Мошаров 59:30
Юрий Петров 59:49
Статистика
6 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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