СКА победил «Сочи» в матче КХЛ, Коскинен в третий раз в сезоне сыграл «на ноль»

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Встреча, прошедшая в понедельник в Сочи, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Виктор Тихонов (28-я минута), Никита Гусев (33), Евгений Дадонов (46) и Павел Дацюк (57).

Для вратаря СКА Микко Коскинена этот матч стал 150-м в регулярных чемпионатах КХЛ. Голкипер отразил 27 бросков, в третий раз в сезоне сыграв «на ноль». Его визави Константин Барулин провел 450-ю встречу в КХЛ.

В следующем матче СКА 25 января сыграет в Москве со «Спартаком», «Сочи» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».