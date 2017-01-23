Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28526347/
23 января 2017, 22:24 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

СКА победил «Сочи» в матче КХЛ, Коскинен в третий раз в сезоне сыграл «на ноль»

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Петербургский СКА переиграл на выезде «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Петербургский <span class=error>СКА</span> переиграл на выезде Сочи в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник в Сочи, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Виктор Тихонов (28-я минута), Никита Гусев (33), Евгений Дадонов (46) и Павел Дацюк (57).

Для вратаря СКА Микко Коскинена этот матч стал 150-м в регулярных чемпионатах КХЛ. Голкипер отразил 27 бросков, в третий раз в сезоне сыграв «на ноль». Его визави Константин Барулин провел 450-ю встречу в КХЛ.

В следующем матче СКА 25 января сыграет в Москве со «Спартаком», «Сочи» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».

23.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Сочи 0:4 СКА
(0:0, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев Олег Знарок
Вратари
Константин Барулин Микко Коскинен
1-й период
03:48 Андрей Костицын
Сергей Широков 06:19
09:44 Павел Падакин
Дмитрий Юдин 12:54
2-й период
21:16 Андре Петерссон
Виктор Тихонов (И. Каблуков) 27:03
32:38 Юрий Александров
Никита Гусев (И. Ковальчук) 33:00
3-й период
45:01 Алексей Пепеляев
Евгений Дадонов (Н. Гусев, И. Ковальчук) 45:30
55:46 Андрей Костицын
Павел Дацюк (В. Войнов) 56:35
59:06 Никита Точицкий
Статистика
14 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Сочи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной