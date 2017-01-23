СКА победил «Сочи» в матче КХЛ, Коскинен в третий раз в сезоне сыграл «на ноль»
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Петербургский СКА переиграл на выезде «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Сочи, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Виктор Тихонов (28-я минута), Никита Гусев (33), Евгений Дадонов (46) и Павел Дацюк (57).
Для вратаря СКА Микко Коскинена этот матч стал 150-м в регулярных чемпионатах КХЛ. Голкипер отразил 27 бросков, в третий раз в сезоне сыграв «на ноль». Его визави Константин Барулин провел 450-ю встречу в КХЛ.
В следующем матче СКА 25 января сыграет в Москве со «Спартаком», «Сочи» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».
Главные тренеры
|Вячеслав Буцаев
|Олег Знарок
Вратари
|Константин Барулин
|Микко Коскинен
|1-й период
|03:48
|Андрей Костицын
|Сергей Широков
|06:19
|09:44
|Павел Падакин
|Дмитрий Юдин
|12:54
|2-й период
|21:16
|Андре Петерссон
|Виктор Тихонов (И. Каблуков)
|27:03
|32:38
|Юрий Александров
|Никита Гусев (И. Ковальчук)
|33:00
|3-й период
|45:01
|Алексей Пепеляев
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, И. Ковальчук)
|45:30
|55:46
|Андрей Костицын
|Павел Дацюк (В. Войнов)
|56:35
|59:06
|Никита Точицкий
Статистика
|14
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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