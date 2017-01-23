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23 января 2017, 22:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Спартак» потерпел девятое поражение подряд в КХЛ, уступив ЦСКА

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл столичному ЦСКА со счетом 1:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенные шайбы на счету Стефана Да Косты (7-я и 39-я минуты), Сергея Андронова (28), Александра Попова (33), Дениса Денисова (33) и Александра Кутузова (54). У проигравших отличился Константин Глазачев (47).

«Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых. В сезоне-2013/14 «Спартак» установил антирекорд КХЛ, проиграв 19 встреч подряд, тогда москвичи не могли победить с 8 декабря 2013 года по 28 февраля 2014-го. В нынешнем сезоне команды встретились в первый раз. В прошлом сезоне в обеих матчах побеждали армейцы — 5:2 на домашнем льду и 4:2 — в «Лужниках».

Символическое вбрасывание произвел олимпийский чемпион игр 1992 года, бывший форвард московского «Спартака» Виталий Прохоров. На 6-й минуте матча защитник красно-белых Ярослав Дыбленко получил дисциплинарный штраф до конца игры за толчок соперника на борт, «Спартак» на протяжении пяти минут играл в меньшинстве и в этот отрезок пропустил первую шайбу. Также по ходу матча сотрудники полиции отняли у болельщиков «Спартака» два несанкционированных баннера, вывешенных на фанатской трибуне красно-белых.

В турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают 13-е место, набрав в 53 матчах 60 очков, ЦСКА с 117 очками после 52 игр идет вторым. От зоны плей-офф (восьмого места) «Спартак» отстает на 18 очков за семь матчей до конца регулярного чемпионата.

В следующей игре «Спартак» 25 января примет санкт-петербургский СКА, ЦСКА в тот же день в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».

23.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 1:6 ЦСКА
(0:1, 0:4, 1:1)
Главные тренеры
Алексей Ярушкин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Маркус Свенссон 40:00 (А. Трушков 40:00) Андрей Филоненко
1-й период
05:16 Ярослав Дыбленко
05:16 Ярослав Дыбленко
Стефан Да Коста (К. Петров, В. Ничушкин) 07:31
Иван Телегин 15:37
2-й период
21:47 Сергей Шмелев
23:58
Сергей Андронов 27:56
Артем Чмыхов 29:58
Александр Попов (К. Петров, В. Ничушкин) 32:25
Денис Денисов (А. Кузьменко) 32:46
Ян Муршак 33:44
Владимир Жарков 35:06
Стефан Да Коста (А. Блажиевский, А. Кузьменко) 38:04
38:28 Александр Васильев
3-й период
40:15 Максим Потапов
Михаил Науменков 43:32
46:53 Константин Глазачев (А. Васильев)
48:20 Максим Потапов
Артем Сергеев 48:20
Михаил Науменков 48:40
Александр Кутузов (А. Кузьменко) 53:18
Михаил Науменков 54:55
Михаил Науменков 54:55
Статистика
36 Штрафное время 23
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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