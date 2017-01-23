«Спартак» потерпел девятое поражение подряд в КХЛ, уступив ЦСКА

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В составе победителей заброшенные шайбы на счету Стефана Да Косты (7-я и 39-я минуты), Сергея Андронова (28), Александра Попова (33), Дениса Денисова (33) и Александра Кутузова (54). У проигравших отличился Константин Глазачев (47).

«Спартак» проиграл в девятый раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно- белых. В сезоне-2013/14 «Спартак» установил антирекорд КХЛ, проиграв 19 встреч подряд, тогда москвичи не могли победить с 8 декабря 2013 года по 28 февраля 2014-го. В нынешнем сезоне команды встретились в первый раз. В прошлом сезоне в обеих матчах побеждали армейцы — 5:2 на домашнем льду и 4:2 — в «Лужниках».

Символическое вбрасывание произвел олимпийский чемпион игр 1992 года, бывший форвард московского «Спартака» Виталий Прохоров. На 6-й минуте матча защитник красно-белых Ярослав Дыбленко получил дисциплинарный штраф до конца игры за толчок соперника на борт, «Спартак» на протяжении пяти минут играл в меньшинстве и в этот отрезок пропустил первую шайбу. Также по ходу матча сотрудники полиции отняли у болельщиков «Спартака» два несанкционированных баннера, вывешенных на фанатской трибуне красно-белых.

В турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают 13-е место, набрав в 53 матчах 60 очков, ЦСКА с 117 очками после 52 игр идет вторым. От зоны плей-офф (восьмого места) «Спартак» отстает на 18 очков за семь матчей до конца регулярного чемпионата.