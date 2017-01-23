«Северсталь» в гостях победила «Торпедо» в матче КХЛ, Жердев сыграл 500-й матч в ЧР

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу «Северстали». В составе победителей шайбы забросили Илья Хохлов (4-я минута), Войтех Полак (21) и Максим Трунёв (52). У хозяев отличился Картер Эштон (27), которому ассистировал Николай Жердев, проводивший 500-й матч в чемпионатах России.

В следующей встрече «Торпедо» 25 января примет московский ЦСКА, в этот же день «Северсталь» на выезде сыграет с «Сочи».