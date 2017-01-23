Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28526225/
23 января 2017, 22:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Северсталь» в гостях победила «Торпедо» в матче КХЛ, Жердев сыграл 500-й матч в ЧР

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» обыграла нижегородское «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу «Северстали». В составе победителей шайбы забросили Илья Хохлов (4-я минута), Войтех Полак (21) и Максим Трунёв (52). У хозяев отличился Картер Эштон (27), которому ассистировал Николай Жердев, проводивший 500-й матч в чемпионатах России.

В следующей встрече «Торпедо» 25 января примет московский ЦСКА, в этот же день «Северсталь» на выезде сыграет с «Сочи».

23.01.2017 19:00 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Торпедо НН 1:3 Северсталь
(0:1, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Петерис Скудра Александр Гулявцев
Вратари
Илья Проскуряков Якуб Коварж
1-й период
Илья Хохлов (П. Чернов, Н. Стасенко) 03:55
15:47
Денис Ежов 18:01
2-й период
Войтех Полак (П. Чернов) 20:43
Максим Трунев 22:11
Сергей Лапин 25:49
26:46 Картер Эштон (Н. Жердев, Е.. Грачев)
Войтех Полак 30:51
3-й период
40:54 Йон Норман
43:04
51:17 Станислав Егоршев
Максим Трунев (Ю. Трубачев, Д. Вовченко) 51:45
Вадим Кудако 54:35
Статистика
4 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
Новости Матчи Состав Статистика
Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной