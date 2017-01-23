«Северсталь» в гостях победила «Торпедо» в матче КХЛ, Жердев сыграл 500-й матч в ЧР
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» обыграла нижегородское «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу «Северстали». В составе победителей шайбы забросили Илья Хохлов (4-я минута), Войтех Полак (21) и Максим Трунёв (52). У хозяев отличился Картер Эштон (27), которому ассистировал Николай Жердев, проводивший 500-й матч в чемпионатах России.
В следующей встрече «Торпедо» 25 января примет московский ЦСКА, в этот же день «Северсталь» на выезде сыграет с «Сочи».
|23.01.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Нагорный"
|Торпедо НН
|1:3
|Северсталь
|(0:1, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
|Петерис Скудра
|Александр Гулявцев
Вратари
|Илья Проскуряков
|Якуб Коварж
|1-й период
|Илья Хохлов (П. Чернов, Н. Стасенко)
|03:55
|15:47
|Денис Ежов
|18:01
|2-й период
|Войтех Полак (П. Чернов)
|20:43
|Максим Трунев
|22:11
|Сергей Лапин
|25:49
|26:46
|Картер Эштон (Н. Жердев, Е.. Грачев)
|Войтех Полак
|30:51
|3-й период
|40:54
|Йон Норман
|43:04
|51:17
|Станислав Егоршев
|Максим Трунев (Ю. Трубачев, Д. Вовченко)
|51:45
|Вадим Кудако
|54:35
Статистика
|4
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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