Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию ярославского «Локомотива» в КХЛ
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» прервал пятиматчевую победную серию ярославского «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ.
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Встреча команд, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу «Металлурга». В составе победителей шайбы забросили Александр Сёмин (22-я минута), Сергей Терещенко (33), Ян Коварж (34) и Евгений Тимкин (60). У ярославцев отличился Александр Кадейкин (32).
В следующем матче «Локомотив» 25 января примет челябинский «Трактор», «Металлург» в этот же день сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».
|23.01.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
|Локомотив
|1:4
|Металлург Мг
|(0:0, 1:3, 0:1)
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Илья Воробьев
Вратари
|Алексей Мурыгин 58:14 (А. Мурыгин 59:52)
|Василий Кошечкин
|2-й период
|Александр Семин (К. Ли)
|21:17
|23:50
|Павел Коледов
|Оскар Осала
|23:50
|26:08
|Петри Контиола
|31:43
|Александр Кадейкин
|Сергей Терещенко (Е. Тимкин, Т. Филиппи)
|32:07
|Ян Коварж (Вик. Антипин, С. Мозякин)
|33:51
|37:40
|Якуб Накладал
|3-й период
|45:45
|Андрей Локтионов
|Оскар Осала
|49:41
|Евгений Бирюков
|57:08
|Оскар Осала
|57:28
|Евгений Тимкин
|п.в.
|59:52
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниел Конц (Словакия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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