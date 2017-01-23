Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию ярославского «Локомотива» в КХЛ

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Встреча команд, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу «Металлурга». В составе победителей шайбы забросили Александр Сёмин (22-я минута), Сергей Терещенко (33), Ян Коварж (34) и Евгений Тимкин (60). У ярославцев отличился Александр Кадейкин (32).

В следующем матче «Локомотив» 25 января примет челябинский «Трактор», «Металлург» в этот же день сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».