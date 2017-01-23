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23 января 2017, 21:49 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию ярославского «Локомотива» в КХЛ

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» прервал пятиматчевую победную серию ярославского «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ.

Магнитогорский Металлург прервал <span class=error>пятиматчевую</span> победную серию ярославского Локомотива в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча команд, прошедшая в понедельник в Ярославле, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу «Металлурга». В составе победителей шайбы забросили Александр Сёмин (22-я минута), Сергей Терещенко (33), Ян Коварж (34) и Евгений Тимкин (60). У ярославцев отличился Александр Кадейкин (32).

В следующем матче «Локомотив» 25 января примет челябинский «Трактор», «Металлург» в этот же день сыграет в гостях с подмосковным «Витязем».

23.01.2017 19:00 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 1:4 Металлург Мг
(0:0, 1:3, 0:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Илья Воробьев
Вратари
Алексей Мурыгин 58:14 (А. Мурыгин 59:52) Василий Кошечкин
2-й период
Александр Семин (К. Ли) 21:17
23:50 Павел Коледов
Оскар Осала 23:50
26:08 Петри Контиола
31:43 Александр Кадейкин
Сергей Терещенко (Е. Тимкин, Т. Филиппи) 32:07
Ян Коварж (Вик. Антипин, С. Мозякин) 33:51
37:40 Якуб Накладал
3-й период
45:45 Андрей Локтионов
Оскар Осала 49:41
Евгений Бирюков 57:08
Оскар Осала 57:28
Евгений Тимкин п.в. 59:52
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Даниел Конц (Словакия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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Локомотив
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