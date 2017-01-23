«Сибирь» одержала «сухую» победу над «Нефтехимиком» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» обыграла на выезде «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей дублем отметился Степан Санников (7-я и 45-я минуты), также отличился Адам Полашек (37). Голкипер «Сибири» Дэнни Тэйлор провел «сухой» матч, отразив 32 броска по своим воротам.
«Сибирь» прервала серию из трех поражений подряд в чемпионате, а «Нефтехимик» проиграл четвертый матч кряду.
В следующем матче КХЛ «Сибирь» сыграет с «Ак Барсом» в Казани 25 января, а «Нефтехимик» в тот же день примет новокузнецкий «Металлург».
|23.01.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|ЛД "Нефтехим Арена"
|Нефтехимик
|0:3
|Сибирь
|(0:1, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Андрей Назаров
|Андрей Скабелка
Вратари
|Андрей Кареев
|Дэнни Тэйлор
|1-й период
|Степан Санников (Й. Кемппайнен, М. Игнатович)
|06:10
|10:42
|14:34
|Жильбер Брюле
|2-й период
|Зак Бойчак
|24:52
|Федор Беляков
|32:32
|35:02
|Ильдар Шиксатдаров
|Адам Полашек (Кон. Алексеев)
|36:35
|3-й период
|Степан Санников (В. Наумов)
|44:59
|Георгий Мишарин
|50:04
|Кирилл Воробьев
|52:10
Статистика
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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