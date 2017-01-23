«Сибирь» одержала «сухую» победу над «Нефтехимиком» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей дублем отметился Степан Санников (7-я и 45-я минуты), также отличился Адам Полашек (37). Голкипер «Сибири» Дэнни Тэйлор провел «сухой» матч, отразив 32 броска по своим воротам.

«Сибирь» прервала серию из трех поражений подряд в чемпионате, а «Нефтехимик» проиграл четвертый матч кряду.

В следующем матче КХЛ «Сибирь» сыграет с «Ак Барсом» в Казани 25 января, а «Нефтехимик» в тот же день примет новокузнецкий «Металлург».