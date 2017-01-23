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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28526108/
23 января 2017, 21:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Сибирь» одержала «сухую» победу над «Нефтехимиком» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» обыграла на выезде «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей дублем отметился Степан Санников (7-я и 45-я минуты), также отличился Адам Полашек (37). Голкипер «Сибири» Дэнни Тэйлор провел «сухой» матч, отразив 32 броска по своим воротам.

«Сибирь» прервала серию из трех поражений подряд в чемпионате, а «Нефтехимик» проиграл четвертый матч кряду.

В следующем матче КХЛ «Сибирь» сыграет с «Ак Барсом» в Казани 25 января, а «Нефтехимик» в тот же день примет новокузнецкий «Металлург».

23.01.2017 19:00 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 0:3 Сибирь
(0:1, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Андрей Назаров Андрей Скабелка
Вратари
Андрей Кареев Дэнни Тэйлор
1-й период
Степан Санников (Й. Кемппайнен, М. Игнатович) 06:10
10:42
14:34 Жильбер Брюле
2-й период
Зак Бойчак 24:52
Федор Беляков 32:32
35:02 Ильдар Шиксатдаров
Адам Полашек (Кон. Алексеев) 36:35
3-й период
Степан Санников (В. Наумов) 44:59
Георгий Мишарин 50:04
Кирилл Воробьев 52:10
Статистика
4 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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