Хоккеисты «Кузни» победили «Ладу» в игре КХЛ, прервав 12-матчевую серию поражений

Матч в Тольятти завершился со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбу у тольяттинской команды забросил Андрей Иванов (30), у гостей отличился Никита Лямкин (4). Решающий бросок в серии буллитов на счету Кирилла Лебедева. Команды уже встречались в этом сезоне, в ноябре в Новокузнецке «Металлург» одержал победу со счетом 3:2.

В следующем матче «Лада» 25 января примет омский «Авангард», а новокузнецкий «Металлург» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».