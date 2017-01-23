Хоккеисты «Кузни» победили «Ладу» в игре КХЛ, прервав 12-матчевую серию поражений
ТОЛЬЯТТИ, 23 янв —
Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» победили по буллитам тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию поражений из двенадцати матчей.
Матч в Тольятти завершился со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбу у тольяттинской команды забросил Андрей Иванов (30), у гостей отличился Никита Лямкин (4). Решающий бросок в серии буллитов на счету Кирилла Лебедева. Команды уже встречались в этом сезоне, в ноябре в Новокузнецке «Металлург» одержал победу со счетом 3:2.
В следующем матче «Лада» 25 января примет омский «Авангард», а новокузнецкий «Металлург» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
|23.01.2017 18:00
|Регулярный чемпионат
|ЛК "Лада Арена"
|Лада
|1:2 Б
|Металлург Нк
|(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Сергей Бердников
Вратари
|Илья Ежов
|Владислав Подъяпольский
|1-й период
|Никита Лямкин
|03:48
|04:48
|13:29
|Максим Рыбин
|2-й период
|Константин Пархоменко
|25:21
|29:45
|Андрей Иванов (Н. Филатов, С. Валуйский)
|Михаил Куклев
|34:11
|Никита Лямкин
|39:23
|3-й период
|53:54
|Алексей Волгин
|54:06
|Кристапс Сотниекс
|Денис Вихарев
|54:09
|56:58
|Антон Шенфельд
Серия буллитов - победный бросок
|К. Семенов
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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