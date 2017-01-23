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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28525772/
23 января 2017, 21:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Кузни» победили «Ладу» в игре КХЛ, прервав 12-матчевую серию поражений

ТОЛЬЯТТИ, 23 янв — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» победили по буллитам тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию поражений из двенадцати матчей.

Матч в Тольятти завершился со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбу у тольяттинской команды забросил Андрей Иванов (30), у гостей отличился Никита Лямкин (4). Решающий бросок в серии буллитов на счету Кирилла Лебедева. Команды уже встречались в этом сезоне, в ноябре в Новокузнецке «Металлург» одержал победу со счетом 3:2.

В следующем матче «Лада» 25 января примет омский «Авангард», а новокузнецкий «Металлург» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

23.01.2017 18:00 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Лада 1:2 Б Металлург Нк
(0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Артис Аболс Сергей Бердников
Вратари
Илья Ежов Владислав Подъяпольский
1-й период
Никита Лямкин 03:48
04:48
13:29 Максим Рыбин
2-й период
Константин Пархоменко 25:21
29:45 Андрей Иванов (Н. Филатов, С. Валуйский)
Михаил Куклев 34:11
Никита Лямкин 39:23
3-й период
53:54 Алексей Волгин
54:06 Кристапс Сотниекс
Денис Вихарев 54:09
56:58 Антон Шенфельд
Серия буллитов - победный бросок
К. Семенов
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Нк
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Лада
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