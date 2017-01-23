Неделю звезд хоккея в Уфе посетили около 30 тысяч зрителей
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Порядка 30 тысяч зрителей посетили мероприятия в рамках Недели звезд хоккея, проходившей с 15 по 22 января в Уфе. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Программа Недели включала Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), Матч звезд Женской хоккейной лиги. Представители КХЛ 21 января приняли участие в «Мастер-шоу», а 22 января состоялся Матч звезд, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева.
«Неделя звезд хоккея в Уфе превзошла все ожидания по уровню организации и зрительскому интересу. Совместно с руководством города и региона мы сделали все для того, чтобы десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей по- новому ощутили вкус большого хоккея», — сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter