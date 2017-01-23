Неделю звезд хоккея в Уфе посетили около 30 тысяч зрителей

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Программа Недели включала Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), Матч звезд Женской хоккейной лиги. Представители КХЛ 21 января приняли участие в «Мастер-шоу», а 22 января состоялся Матч звезд, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева.

«Неделя звезд хоккея в Уфе превзошла все ожидания по уровню организации и зрительскому интересу. Совместно с руководством города и региона мы сделали все для того, чтобы десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей по- новому ощутили вкус большого хоккея», — сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.