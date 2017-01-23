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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28525767/
23 января 2017, 21:03 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Неделю звезд хоккея в Уфе посетили около 30 тысяч зрителей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Порядка 30 тысяч зрителей посетили мероприятия в рамках Недели звезд хоккея, проходившей с 15 по 22 января в Уфе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Центральным мероприятием стал Матч звезд КХЛ победу в котором одержала команда дивизиона Чернышева. Увеличить
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Программа Недели включала Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), Матч звезд Женской хоккейной лиги. Представители КХЛ 21 января приняли участие в «Мастер-шоу», а 22 января состоялся Матч звезд, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева.

«Неделя звезд хоккея в Уфе превзошла все ожидания по уровню организации и зрительскому интересу. Совместно с руководством города и региона мы сделали все для того, чтобы десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей по- новому ощутили вкус большого хоккея», — сказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
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Звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги стартует в Уфе

Звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги стартует в Уфе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Звездный уик-энд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдет в ближайшие два дня в Уфе. В субботу состоятся увлекательные конкурсы «Мастер-шоу», на следующий день запланирован Матч звезд в новом формате с участием четырех команд.
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