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23 января 2017, 21:09 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Болельщик ХК «Спартак»: Хотели достучаться до совести игроков

Болельщик московского «Спартака» Амир Хусулютдинов рассказал, как прошла встреча фанатов с игроками красно-белых. Он подчеркнул, что болельщики в ходе разговора высказывали своё частное мнение.

«Безответственность на поле и неуважение к людям на стадионе — было первично. То, что говорилось в раздевалке, было сугубо частное мнение тех людей, которые это высказывали. Они имели право высказать своё частное мнение. Серия из восьми поражений, часть из которых были безвольными, подвигло людей к встрече. Хотели достучаться до людей, до совести, до чести. Можно по-разному проигрывать, сдать всё или биться. ЦСКА сейчас сильнее «Спартака», мы это признаём, но можно биться до конца, и люди простят, даже если будет поражение.

Огромная армия людей, от которой зависит настроение, как люди будут на работе или в семье, пытались достучаться до совести, надеемся, что дошло до игроков. Мы их любим и уважаем, но если люди не понимают посыл, то тогда не будет уважения и общения. Всё, что говорилось в раздевалке, должно было остаться там. Это сугубо частное дело игроков и болельщиков. Появление записи в интернете — неправильно. Иногда в семье говорят вещи, которые не для выхода. Надеюсь, что люди, которые совершили ошибку, признают её.

Никто никого оскорблять или унижать не хотел, мы просто пытались достучаться до сердца и мозгов. Посмотрим в игре с ЦСКА, получилось ли", — цитирует Хусулютдинова «Спорт FM».

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