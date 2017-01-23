Вратарь ПХК ЦСКА Сорокин пропустит матч со «Спартаком», его заменит Филоненко
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком», с первых минут на лед выйдет голкипер Андрей Филоненко.
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Встреча пройдет на МСА «Лужники» и начнется в 19.30 мск.
Согласно стартовому протоколу, основным вратарем ЦСКА в дерби со «Спартаком» будет Андрей Филоненко, а запасным голкипером станет швед Виктор Фаст. Сорокин, который накануне принял участие в Матче звезд КХЛ, в состав ЦСКА не вошел. Как и ожидалось, в игре примет участие Стефан Да Коста,
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