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23 января 2017, 18:53 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вратарь ПХК ЦСКА Сорокин пропустит матч со «Спартаком», его заменит Филоненко

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком», с первых минут на лед выйдет голкипер Андрей Филоненко.

Вратарь московского ЦСКА Илья <span class=error>Сорокин</span> пропустит матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с московским Спартаком с первых минут на лед выйдет голкипер Андрей <span class=error>Филоненко</span>. Увеличить
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Встреча пройдет на МСА «Лужники» и начнется в 19.30 мск.

Согласно стартовому протоколу, основным вратарем ЦСКА в дерби со «Спартаком» будет Андрей Филоненко, а запасным голкипером станет швед Виктор Фаст. Сорокин, который накануне принял участие в Матче звезд КХЛ, в состав ЦСКА не вошел. Как и ожидалось, в игре примет участие Стефан Да Коста, из-за травмы пропустивший более трех месяцев. Француз включен в третье звено ЦСКА в связке с Вячеславом Основиным и Дмитрием Кугрышевым.

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