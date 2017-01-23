Коваленко: Встреча игроков «Спартака» с фанатами не входит в компетенцию профсоюза КХЛ
МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будет рассматривать вопрос о применении санкций к болельщикам московского «Спартака» по итогам их встречи с хоккеистами столичной команды, так как это не входит в компетенцию организации. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.
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Встреча хоккеистов «Спартака» с фанатами состоялась 22 января. Болельщики с использованием нецензурных высказываний выразили неудовлетворение последними результатами команды, которая проиграла восемь матчей регулярного чемпионата подряд.
«Профсоюз не может применить никаких санкций к болельщикам. От клуба зависит, пускать болельщиков в раздевалку или нет, запретить мы им не можем,» — сказал Коваленко.
Глава профсоюза также отметил, что негативно отнесся к факту проведения такой встречи. «Агрессивно настроенным фанатам не место в хоккее и спорте в целом, если они гордятся, что бьются стенка на стенку за цвета клубов, это их право, но грязь в хоккей приносить не надо. Если болельщик матом обращается к игрокам и позволяет разговаривать себе с ними таким тоном, то какой он болельщик? Да, они проиграли восемь матчей, но это спорт», — поделился мнением Коваленко.
В понедельник «Спартак» в столичном дерби встретится с ЦСКА. После 50 игр
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