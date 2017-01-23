Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28524179/
23 января 2017, 18:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

КХЛ осудила болельщиков «Спартака», высказавших претензии команде в раздевалке

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) осудила поведение болельщиков московского «Спартака», в грубой форме высказавших претензии игрокам команды в раздевалке. Текст заявления приводит пресс-служба лиги.

Ранее в сети появилась видеозапись проникновения группы болельщиков в раздевалку красно-белых после тренировки. Фанаты в жесткой форме выразили претензии по поводу результатов клуба.

«Крайнее удивление вызывает акция болельщиков “Спартака”, в грубой и нецензурной форме высказавших свое неудовольствие игрой команды, а также то, что данная акция была проведена в присутствии сотрудников клуба, — говорится в заявлении. — Лига считает подобные акции, а также их распространение недопустимыми и внимательно изучит обстоятельства данного инцидента на предмет принятия решения о санкциях».

«Спартак» занимает предпоследнее (13-е) место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 52 встреч.

Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Коваленко: Встреча игроков «Спартака» с фанатами не входит в компетенцию профсоюза КХЛ

Коваленко: Встреча игроков «Спартака» с фанатами не входит в компетенцию профсоюза КХЛ

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не будет рассматривать вопрос о применении санкций к болельщикам московского «Спартака» по итогам их встречи с хоккеистами столичной команды, так как это не входит в компетенцию организации. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.
Еще 7 новостей  Все новости
23 января

Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали предложение о покупке прав на трансляцию ЧМ-2018

Тарпищев: Павлюченкова превосходит американку Винус Уильямс по игровым качествам

Суд повторно арестовал подмосковный дом информатора WADA Родченкова