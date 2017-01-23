КХЛ осудила болельщиков «Спартака», высказавших претензии команде в раздевалке

Ранее в сети появилась видеозапись проникновения группы болельщиков в раздевалку красно-белых после тренировки. Фанаты в жесткой форме выразили претензии по поводу результатов клуба.

«Крайнее удивление вызывает акция болельщиков “Спартака”, в грубой и нецензурной форме высказавших свое неудовольствие игрой команды, а также то, что данная акция была проведена в присутствии сотрудников клуба, — говорится в заявлении. — Лига считает подобные акции, а также их распространение недопустимыми и внимательно изучит обстоятельства данного инцидента на предмет принятия решения о санкциях».

«Спартак» занимает предпоследнее (13-е) место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 52 встреч.