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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28520105/
23 января 2017, 14:53 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Гарнетт, Коледов и Зарипов признаны лучшими игроками недели в КХЛ

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Вратарь загребского «Медвешчака» Майкл Гарнетт, защитник ярославского «Локомотива» Павел Коледов и нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов признаны лучшими хоккеистами 21-й игровой недели КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

За неделю Гарнетт одержал две победы в двух матчах, один из которых, против череповецкой «Северстали», провел «на ноль», и пропустил в них одну шайбу. Голкипер «Медвешчака» отразил 98,63% бросков при коэффициенте надежности 0,50 (оба показателя — лучшие в лиге).

В двух встречах Коледов забросил одну шайбу — в матче против тольяттинской «Лады», и она стала победной для «Локомотива». Общий показатель полезности защитника составил «+4».

В двух матчах «Магнитки» — оба против омского «Авангарда» — Зарипов набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача).

Лучшим новичком недели признан защитник рижского «Динамо» Увис Балинскис. Во встрече с пекинским «Куньлунем» он открыл счет, реализовав большинство. Эта шайба стала второй в чемпионате для 20-летнего игрока обороны рижан.
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