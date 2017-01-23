Гарнетт, Коледов и Зарипов признаны лучшими игроками недели в КХЛ

За неделю Гарнетт одержал две победы в двух матчах, один из которых, против череповецкой «Северстали», провел «на ноль», и пропустил в них одну шайбу. Голкипер «Медвешчака» отразил 98,63% бросков при коэффициенте надежности 0,50 (оба показателя — лучшие в лиге).

В двух встречах Коледов забросил одну шайбу — в матче против тольяттинской «Лады», и она стала победной для «Локомотива». Общий показатель полезности защитника составил «+4».

В двух матчах «Магнитки» — оба против омского «Авангарда» — Зарипов набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача).

Лучшим новичком недели признан защитник рижского «Динамо» Увис Балинскис. Во встрече с пекинским «Куньлунем» он открыл счет, реализовав большинство. Эта шайба стала второй в чемпионате для 20-летнего игрока обороны рижан.