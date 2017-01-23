Жамнов: Шансы «Спартака» на плей-офф? У меня нет волшебной палочки
Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что игроки в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ будут биться до конца, чтобы не слышать упреков от болельщиков.
На данный момент
— Многие отмечают, что игрокам не хватает самоотдачи. Согласны с этим?
— Если у меня есть
— Часто у вас были такие разговоры в последнее время?
— Бывают.
— Шансы на
— В данной ситуации очень тяжело об этом рассуждать, если говорить о реалиях. Не хотел бы дискутировать на данную тему, потому что у меня, к сожалению, нет волшебной палочки. Все зависит от самих ребят. Хочется, чтобы они доиграли сезон до конца, а как сложится дальше — зависит от понимания и отдачи игроков.
— Для болельщиков очень важна именно встреча с ЦСКА. За победу в дерби они многое простят.
— Просто так получилось, что встреча с фанатами прошла перед дерби с армейцами. На самом деле для нас важны все оставшиеся матчи. Здесь не надо делать ставку на победу над ЦСКА, а потом можно проигрывать, выиграть еще у
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter