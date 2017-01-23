Жамнов: Шансы «Спартака» на плей-офф? У меня нет волшебной палочки

На данный момент красно-белые занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и имеют серию поражений из восьми матчей.

— Многие отмечают, что игрокам не хватает самоотдачи. Согласны с этим?

— Если у меня есть какие-то претензии к какому-то хоккеисту, я всегда пойду в раздевалку и поговорю с ним один на один. Выносить на публику это не стану.

— Часто у вас были такие разговоры в последнее время?

— Бывают.

— Шансы на плей-офф уже потеряны?

— В данной ситуации очень тяжело об этом рассуждать, если говорить о реалиях. Не хотел бы дискутировать на данную тему, потому что у меня, к сожалению, нет волшебной палочки. Все зависит от самих ребят. Хочется, чтобы они доиграли сезон до конца, а как сложится дальше — зависит от понимания и отдачи игроков.

— Для болельщиков очень важна именно встреча с ЦСКА. За победу в дерби они многое простят.