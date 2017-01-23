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23 января 2017, 14:39 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Жамнов: Шансы «Спартака» на плей-офф? У меня нет волшебной палочки

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что игроки в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ будут биться до конца, чтобы не слышать упреков от болельщиков.

На данный момент красно-белые занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и имеют серию поражений из восьми матчей.

— Многие отмечают, что игрокам не хватает самоотдачи. Согласны с этим?

— Если у меня есть какие-то претензии к какому-то хоккеисту, я всегда пойду в раздевалку и поговорю с ним один на один. Выносить на публику это не стану.

— Часто у вас были такие разговоры в последнее время?

— Бывают.

— Шансы на плей-офф уже потеряны?

— В данной ситуации очень тяжело об этом рассуждать, если говорить о реалиях. Не хотел бы дискутировать на данную тему, потому что у меня, к сожалению, нет волшебной палочки. Все зависит от самих ребят. Хочется, чтобы они доиграли сезон до конца, а как сложится дальше — зависит от понимания и отдачи игроков.

— Для болельщиков очень важна именно встреча с ЦСКА. За победу в дерби они многое простят.

— Просто так получилось, что встреча с фанатами прошла перед дерби с армейцами. На самом деле для нас важны все оставшиеся матчи. Здесь не надо делать ставку на победу над ЦСКА, а потом можно проигрывать, выиграть еще у кого-то. Все оставшиеся встречи нужно постараться выиграть. Получится или нет — это уже другой вопрос. Думаю, игроки будут биться до конца, и ни один болельщик их в этом не упрекнет.

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