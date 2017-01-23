Щехура: Некрасивые победы — тоже победы
Лидер «Трактора» — о КХЛ, «Тракторе» и себе.
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Лидер «Трактора» и второй бомбардир КХЛ среди канадских игроков нашей лиги поделился своими впечатлениями от выступления в ней, а также рассказал, в чем заключается секрет успешной игры челябинцев в текущем сезоне.
Мы пошли с Полом разговаривать в
Я УЖЕ СТОЛЬКО ЛЕТ В КХЛ, ЧТО МЕНЯ НИЧЕМ НЕ УДИВИТЬ
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— Да какой там. Я очень многое понимаю, но сказать
— Тут вам до определенного момента и говорить на английском не с кем было.
— Что есть — то есть. В Минске у нас целая группа североамериканцев была, в Риге — похожая ситуация, а тут пришлось подстраиваться. Иначе коммуникация провалилась бы. Приехал Дерек Рой — так я теперь и переводить его могу.
— Челябинск называют самым суровым городом России.
— Слышал про это, но мне действительно нравится этот город. Не знаю, в чем его суровость. Он очень канадский. Тут всегда можно найти
— Раз отличий так много, значит,
— Знаете, я уже столько лет в КХЛ, что меня, наверное, ничем не удивить. Раньше, бывало, я
— Вы же летом отдыхаете в Детройте, прозванном Hockeytown («Хоккейный город». — Прим. «СЭ»).
— Именно там. Говорю же — мне везет на хоккейные города.
— Город моторов
— 10 лет назад это определенно было так. Но сейчас там все сильно меняется. Строится новая арена, которая скоро откроется, и город постепенно приходит в порядок. Очень большие изменения, сплошь позитивные.
— Больше его не сравнить по мрачности с Нижнекамском, как вы некогда сказали?
— Нет (смеется). Он здорово поднялся в моих глазах.
НА ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАПОМНЮ, КАК СЫГРАЛ ЗА КАНАДУ
— Почему вы покинули Минск?
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— Что вообще происходило в Минске в прошлом сезоне? Генменеджера посадили в тюрьму, таинственная история с отставкой тренера, полный провал по всем фронтам.
— Это был очень странный и интересный год. Я не знаю, за что посадили генменеджера, увольнение тренера тоже оставило немало вопросов. Ходили
— У вас же польские корни. Вам не предлагали играть за Польшу?
— Мне не предлагали, а вот мой младший брат Алекс играет в польской лиге и с этого сезона начал выступать за национальную сборную. Мне это никогда не было интересно. Я всегда думаю только о сборной Канады. И недавно сыграл свой первый матч за нее — на Deutschland Cup. Это было круто. Запомню на всю жизнь. Попасть в нашу сборную невероятно трудно, потому что у нас огромное количество сильных хоккеистов. Так что надеть свитер с кленовым листом — это огромная честь. Я ждал этого 30 лет, но ничуть не жалею, что ждал так долго. Это, наверное, один из самых ярких эпизодов в карьере.
МОИ 90 МАТЧЕЙ В НХЛ — ОГРОМНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
— Вы же занимались очень многими видами спорта и
— Ну, не то чтобы случайно. Но занимался я действительно всем подряд. И летом играю во все что можно, но только не в хоккей. Считаю, что дети так и должны делать — играть во все подряд. Нельзя в 6 — 7 лет фокусировать все внимание на одном виде спорта, выбирая себе карьеру в
— Но именно он привел вас в студенческую лигу — NCAA. Кстати, почему, на ваш взгляд, студенческий хоккей так сильно вырос в статусе? В НХЛ уже 30 процентов игроков, являющихся выпускниками американских университетов.
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— Вам все это в НХЛ не очень помогло.
— Да вы что? Помогло, и еще как! Даже просто сыграть один матч в НХЛ удается единицам из миллионов. Я же сыграл около 90. И считаю это огромным достижением. Это очень сложная, очень суровая лига. Куда невероятно сложно пробиться. И еще сложнее — закрепиться. Это тяжелый труд, но это того стоит.
— У вас же диплом по маркетингу?
— Да, но я не думаю, что буду этим заниматься. На самом деле этот диплом просто показывает другим людям, что ты достаточно умен и готов трудиться, чтобы добиться поставленной цели. Получить диплом университета весьма непросто. Какого бы то ни было факультета. Так что это больше отличительный знак. А заниматься при этом можно чем угодно.
«ТРАКТОР» БЕРЕТ ХАРАКТЕРОМ
— У вас есть объяснение тому, как «Трактор» умудрился взлететь так высоко?
— В первую очередь я бы отметил наших вратарей. Они в этом сезоне показывают невероятную игру. Правда, мы, конечно, серьезно им помогаем. Наш стиль удобен для наших вратарей, потому что мы практически не допускаем бросков с убойных позиций. Это основа нашей игры, мы выжимаем соперника на периметр. А оттуда — пусть бросают, ничего страшного в этом нет. Ну и очень много было игр, где мы просто воспользовались своими шансами очень упорных матчей, где все решил один эпизод. И решил в нашу пользу. По моим ощущениям, мы очень много раз забивали именно тогда, когда было это нужно. А наши вратари совершали ключевые спасения, когда было необходимо.
— Гатиятулин очень часто произносит на
— Вот, пожалуй, характером мы и сильны. Я бы не сказал, что потенциал нашей команды невысок, он вполне себе хорош, но выигрывать только за счет мастерства у нас вряд ли получится. Приходится «включать» характер. Наш хоккей таков — мы не любим обмениваться с соперником атаками, идти в «размен ударами», как некоторые команды. Мы предпочитаем контролировать темп и играть компактно. Если возвращаться к характеру — у нас очень многие ребята очень сильно хотят побеждать. В других коллективах это не всегда так.
— И кто является моральным лидером?
— Наш капитан прекрасно справляется с этой ролью, но в то же время любой из нас в любую секунду может
— Она поможет обыграть «Салават Юлаев» в первом раунде?
— До этого еще очень далеко. И совсем не факт, что мы встретимся в первом раунде. Но мы способны обыграть любого соперника. Это будут не очень красивые победы, но победы.
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