Обзор дня: веселая встреча с фанатами

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Несмотря на всю любовь к хоккею и его звездам, зрители все-таки уходили со стадиона во время матчей звездного турнира в воскресный день, так то, что они увидели, нельзя до конца назвать хоккеем. Соревновательный мотив присутствовал, но и его оказалось недостаточно. Ушли те времена, когда люди наслаждались игрой мастеров, которые на сталкиваются и не ускоряются. И теперь абсолютно понятно, что имеют в виду в НХЛ, когда думают о том, чтобы заставить игроков в один из уик-эндов сыграть в гольф. Уж на поле для гольфа никто друг другу поддаваться не будет. Удивили и некоторые хоккеисты, которые не выходили ни к журналистам, ни к болельщикам, предпочитая сидеть внутри раздевалки. Может быть, с них какую-то подписку брать перед шоу. Типа, если не хочешь полноценное участие — не приезжай, без тебя справятся. Так, поразил своим поведением в Уфе Кирилл Кольцов. В целом же мероприятие получилось нормальным, прежде всего за счет того, что праздник был и на улице, и в фойе стадиона. Жаль, что у нас всего пара арен, которые вмещают больше десяти тысяч зрителей.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА.

Сегодня состоятся восемь матчей чемпионата КХЛ и начинается период, когда в каждой встрече что-то будет происходить. И не только среди клубов, которые претендуют на место в плей-офф. Перед «Салаватом Юлаевым» поставлена четкая задача стать четвертыми на Востоке, чтобы начинать матчи на вылет на своем льду. «Локомотив», чье третье место казалось незыблемым, будет отбиваться от московского «Динамо» и «Торпедо». Команда из Белоруссии играет так, что никогда не бывает скучно, и теперь у них есть выбор: приложить все усилия для борьбы за пятое место или сосредоточиться на том, чтобы просто остаться в восьмерке. В понедельник просто удивительные игры будут в Подольске, Нижнекамске и Сочи. Особенно, конечно, крутой выглядит афиша в Татарстане, где сыграют «Нефтехимик» и «Сибирь». Вот это действительно хоккейный понедельник.

ВСТРЕЧА С ФАНАТАМИ.

Фанаты «Спартака» встретились с хоккеистами и потребовали улучшить результаты в чемпионате. Посмотрите видео — это очень смешно. Болельщики говорят, что с хоккеистов пришли требовать люди, которые «добывали славу спартаковским фанатам» и «у некоторых такие травмы, которые вы в игре не получите». Как быть хоккеистам? Ну накрутили их перед игрой с ЦСКА, потребовали победить. Максим Потапов признавался, что очень стыдно за игру. Но виноваты ли хоккеисты на самом деле? Да, но лишь отчасти. Все-таки когда руководство дважды ошиблось с тренерами, привезло странных легионеров, так что и они должны отвечать за провал. При этом ошибки не исправляются, а усугубляются. Но встреча с фанатами особенно в таком формате — плохо для хоккея. Не нужны нам тут футбольные отношения, грязь на стадионе. А от фанатов, особенно во время дерби с ЦСКА, мы слышим только мат с трибун. Думаете, в понедельник этого не будет? Да не сдержатся — сколько раз у них просили.

РАБОТА ДЛЯ БРАГИНА.