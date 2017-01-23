«Салават» отбыл на 4-матчевую выездную серию без Мертла и Гареева
Сразу после окончания Матча звёзд КХЛ «Салават Юлаев» отправился в аэропорт и взял на курс на Москву.
Команде предстоит серия из четырёх матчей: с «Витязем», московским «Динамо», «Локомотивом» и «Северсталью».
Станислав Гареев и Томаш Мертл после травм, полученных в матче с «Ак Барсом», остались в Уфе. Игорь Макаров, Дмитрий Мальцев, Сергей Соин и Тему Хартикайнен продолжают находиться в списке травмированных.
Вратари: Владислав Булыгин, Андрей Гаврилов, Никлас Сведберг.
Защитники: Захар Арзамасцев, Денис Бодров, Дмитрий Воробьёв, Максим Гончаров, Константин Корнеев, Денис Куляш, Сами Лепистё, Александр Логинов.
Нападающие: Евгений Бодров, Михаил Воробьёв, Игорь Григоренко, Кирилл Капризов, Евгений Коротков, Михаил Котляревский, Антон Лазарев, Энвер Лисин, Максим Майоров, Дмитрий Макаров, Александр Нестеров, Денис Паршин, Линус Умарк, Степан Хрипунов, Дмитрий Черных.
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