«Салават» отбыл на 4-матчевую выездную серию без Мертла и Гареева

Команде предстоит серия из четырёх матчей: с «Витязем», московским «Динамо», «Локомотивом» и «Северсталью».



Станислав Гареев и Томаш Мертл после травм, полученных в матче с «Ак Барсом», остались в Уфе. Игорь Макаров, Дмитрий Мальцев, Сергей Соин и Тему Хартикайнен продолжают находиться в списке травмированных.



Вратари: Владислав Булыгин, Андрей Гаврилов, Никлас Сведберг.



Защитники: Захар Арзамасцев, Денис Бодров, Дмитрий Воробьёв, Максим Гончаров, Константин Корнеев, Денис Куляш, Сами Лепистё, Александр Логинов.



Нападающие: Евгений Бодров, Михаил Воробьёв, Игорь Григоренко, Кирилл Капризов, Евгений Коротков, Михаил Котляревский, Антон Лазарев, Энвер Лисин, Максим Майоров, Дмитрий Макаров, Александр Нестеров, Денис Паршин, Линус Умарк, Степан Хрипунов, Дмитрий Черных.