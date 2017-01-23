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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28517815/
23 января 2017, 11:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Салават» отбыл на 4-матчевую выездную серию без Мертла и Гареева

Сразу после окончания Матча звёзд КХЛ «Салават Юлаев» отправился в аэропорт и взял на курс на Москву.

Команде предстоит серия из четырёх матчей: с «Витязем», московским «Динамо», «Локомотивом» и «Северсталью».

Станислав Гареев и Томаш Мертл после травм, полученных в матче с «Ак Барсом», остались в Уфе. Игорь Макаров, Дмитрий Мальцев, Сергей Соин и Тему Хартикайнен продолжают находиться в списке травмированных.

Вратари: Владислав Булыгин, Андрей Гаврилов, Никлас Сведберг.

Защитники: Захар Арзамасцев, Денис Бодров, Дмитрий Воробьёв, Максим Гончаров, Константин Корнеев, Денис Куляш, Сами Лепистё, Александр Логинов.

Нападающие: Евгений Бодров, Михаил Воробьёв, Игорь Григоренко, Кирилл Капризов, Евгений Коротков, Михаил Котляревский, Антон Лазарев, Энвер Лисин, Максим Майоров, Дмитрий Макаров, Александр Нестеров, Денис Паршин, Линус Умарк, Степан Хрипунов, Дмитрий Черных.

Салават Юлаев
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