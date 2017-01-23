Разговор с фанатами не поможет «Спартаку», «Витязь» обыграет Уфу
«Спартак» и ЦСКА разыграют московское дерби, «Магнитка» приедет в Ярославль, а «Сибирь» без Артюхина сыграет в Нижнекамске.
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«Лада» — «Металлург» Нк
В первом матче дня силами померятся предпоследняя и последняя команды Восточной конференции.
У новокузнечан свои локальные радости: в прошлом матче удалось дважды забить после совсем уж неудачной игры нападения на протяжении нескольких игр. При этом серия поражений «Металлурга» достигла уже 12 матчей. «Лада» же проиграла в трёх последних играх и окончательно «отвалилась» от борьбы за
Наш прогноз: в матче двух доигрывающих «регулярку» команд мастерство «Лады» принесёт тольяттинцам три очка.
«Нефтехимик» — «Сибирь»
Нет сомнений, что хоккеисты в Нижнекамске будут буквально высекать искры из льда, ведь поражение неприемлемо как для «Нефтехимика», так и для «Сибири». «Нефтехимик» собирается продолжать сотрудничество с Назаровым, и это может придать команде новый стимул: чтобы остаться в обойме, нужно показывать себя здесь и сейчас. Оба соперника потерпели по три поражения подряд, неудачно съездив на Запад. «Сибири» стоит готовиться к жёсткому приёму. А человека, который смог бы подавлять силовое давление «Нефтехимика», в составе гостей не будет: очень не вовремя дисквалификацию на два матча получил Евгений Артюхин, и это большая потеря для сибиряков, учитывая достаточно короткую скамейку.
Наш прогноз: «Нефтехимик» победит и продолжит погоню за «восьмёркой».
«Локомотив» — «Металлург» Мг
Несмотря на профессионализм игроков «Металлурга», фактор расслабленности для гостей в этом матче будет присутствовать. Игроки и главный тренер «Магнитки» хорошо провели время на звёздном
Наш прогноз: «Локомотив» одержит шестую победу подряд.
«Торпедо» — «Северсталь»
Фактор домашнего льда в первом раунде
Наш прогноз: в ожидании визита «армейцев» «Торпедо» заберёт три очка.
«Витязь» — «Салават Юлаев»
Команды подошли к очному противостоянию в разной форме: «Витязь» победил в трёх играх подряд, а «Салават» уступил в трёх матчах. У уфимцев совершенно разладилась оборона, при поддержке со стороны Никласа Сведберга. «Витязь» способен на большие и маленькие подвиги, это доказала игра с «Ак Барсом». Вопрос в том, не растеряла ли команда Валерия Белова запал за четырёхдневную паузу. Впрочем, мотивация у гостей тоже довольно сильная: что бы ни говорил Игорь Захаркин, встреча с «Ак Барсом» в первом раунде — худший вариант развития событий для уфимцев.
Наш прогноз: «Витязь» победит за пределами основного времени.
«Спартак» — ЦСКА
Предстоящее дерби, в котором встретятся один из лидеров лиги и команда, второй год не попадающая в
Наш прогноз: «Спартак» уступит с минимальным счётом. Возможно, за пределами основного времени.
«Динамо» М — «Трактор»
«Динамо» и «Трактор» на остаток регулярного чемпионата имеют одинаковую цель — обеспечить себе домашнее начало
Наш прогноз: «Динамо» в домашних стенах одержит победу в основное время.
ХК «Сочи» — СКА
Результаты сочинцев наладились, но турнирное положение команды остаётся тяжёлым: южане
Наш прогноз: гости победят за пределами 60 минут.
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