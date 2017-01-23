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23 января 2017, 8:53 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» назвал состав на выезд «Хельсинки-Рига-Минск»

«Барыс» отправился на завершающую выездную серию игр регулярного чемпионата КХЛ этого сезона.

<span class=error>Барыс</span> отправился на завершающую выездную серию игр регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> этого сезона. Увеличить
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Казахстанской команде предстоит провести три матча (начало указано по времени Астаны):
24 января 22:30 — «Йокерит» — «Барыс»
26 января 23:30 — «Динамо» Рг — «Барыс»
28 января 20:00 — «Динамо» Мн — «Барыс».

В это выездное турне отправилось 25 хоккеистов:

Вратари: Виталий Колесник, Кевин Пулен, Хенрик Карлссон;

Защитники: Александр Липин, Вячеслав Трясунов, Егор Шалапов, Кевин Даллмэн, Кирилл Полохов, Кэм Баркер, Максим Семёнов, Роман Савченко;

Нападающие: Брендэн Шиннимин, Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Дмитрий Гурков, Иван Кучин, Кирилл Панюков, Константин Пушкарёв, Кори Тривино, Максим Худяков, Мартен Сен-Пьер, Найджел Доус, Никита Иванов, Нурсултан Бельгибаев, Роман Старченко.

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