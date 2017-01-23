«Барыс» назвал состав на выезд «Хельсинки-Рига-Минск»
«Барыс» отправился на завершающую выездную серию игр регулярного чемпионата КХЛ этого сезона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Казахстанской команде предстоит провести три матча (начало указано по времени Астаны):
24 января 22:30 — «Йокерит» — «Барыс»
26 января 23:30 — «Динамо» Рг — «Барыс»
28 января 20:00 — «Динамо» Мн — «Барыс».
В это выездное турне отправилось 25 хоккеистов:
Вратари: Виталий Колесник, Кевин Пулен, Хенрик Карлссон;
Защитники: Александр Липин, Вячеслав Трясунов, Егор Шалапов, Кевин Даллмэн, Кирилл Полохов, Кэм Баркер, Максим Семёнов, Роман Савченко;
Нападающие: Брендэн Шиннимин, Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Дмитрий Гурков, Иван Кучин, Кирилл Панюков, Константин Пушкарёв, Кори Тривино, Максим Худяков, Мартен
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter