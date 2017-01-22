Новый формат оправдался: дивизион Чернышева стал победителем Матча звезд-2017

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«Запад» выиграл в МХЛ и ЖХЛ

Уфа стала хозяином девятого по счету Матча звезд КХЛ, при этом лишь второй раз уик-энд принимал город, представляющий Восточную конференцию КХЛ. После прошлогоднего Матча звезд, заслужившего не самые положительные оценки, лига приняла решение серьезно поработать над форматом. Матч звезд превратился в полноценную «Неделю звезд», добавив события из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и недавно созданной Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Кубок вызова прошел 15 января. Он завершился в серии буллитов со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу команды Запада. В основное время в составе победителей заброшенной шайбой отметился Андрей Алтыбармакян, представляющий клуб «СКА-Серебряные львы» из Санкт-Петербурга, у команды Востока отличился Антон Ковалев из «Омских Ястребов».

Алтыбармакян забросил и победный буллит, став главным героем встречи. Он, как и еще три лучших хоккеиста матча Ковалев, Кирилл Цулыгин («Толпар») и Павел Подлубошнов («Красная Армия») были вызваны на Матч звезд КХЛ. Позже жеребьевка определила Алтыбармакяна в дивизион Чернышева, Ковалеву достался дивизион Боброва, Цулыгину — Тарасова, а Подлубошникову — Харламова.

В четверг в Уфе прошел первый в истории Матч звезд ЖХЛ. В нем также победили представительницы Запада, уверенно обыгравшие соперниц со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) за счет голов Алевтины Штаревой, Александры Хусак, Людмилы Беляковой и Анны Шохиной. Особой борьбы за результат в этом матче не получилось: одна команда, которая была на голову сильнее, сначала добилась результата, а потом пыталась играть красиво.

Лисин установил рекорд КХЛ, Восток выиграл «мастер-шоу»

Накануне Матча звезд прошло традиционное мастер-шоу — игроки участвовали в семи конкурсах, большинство из которых были привычными. Хоккеисты Восточной конференции одержали в нем уверенную победу. Открыл мастер-шоу, фактически, Энвер Лисин, уже в первом конкурсе установивший рекорд КХЛ в круге на скорость. Он пробежал круг за 12,450 секунды, принеся своей команде первое очко. «Мы поработали с заливщиками и еще договорились о срезании углов», — шутил Лисин в микст-зоне.

Главным же событием мастер-шоу стал поступок вратаря «Трактора» и Восточной конференции Павела Францоуза. Чех повернулся спиной, когда к нему бежали хоккеисты ЦСКА, пародируя своего коллегу из «Салавата Юлаева» Андрея Гаврилова, проделавшего похожий трюк в официальной игре чемпионата КХЛ с московским «Динамо». «Мне эту идею подсказал Ян Коларж, можно сказать, что это был экспромт», — признался Францоуз.

«Очень хорошая атмосфера, в Уфе очень любят хоккей, много детей, — говорил форвард СКА Илья Ковальчук, также прибывавший в хорошем расположении духа. — Всё супер, ребята молодцы все. Станцевать? Честно говоря, я столько насиделся, что сейчас станцевать бы не смог. Раньше была изюминка, что в один день проводили, теперь это убрали, и это — хорошо. Есть время расслабиться, переключиться. Пообщаться с ребятами. В один день слишком много всего».

У Телегина и Пелагеи родилась Таисия

Новый формат Матча звезд КХЛ действительно сумел вернуть интерес к самой игре, чего не наблюдалось последние годы. На Матче звезд в Москве, например, хоккеисты забросили на двоих 51 шайбу. В этот раз организаторы вернули на лед борьбу, хоть игроки и берегли себя перед официальными матчами: уже в понедельник возобновляется регулярный чемпионат КХЛ, будут сыграны 8 матчей. «Понятно, что все хотят пораньше освободиться и улететь в расположение команды готовиться. В этом плане сложно требовать от них выйти в финал», — рассказывал известный телекомментатор Сергей Гимаев, работавший на Матче звезд тренером дивизиона Боброва.

Хоккеисты дивизиона Боброва потерпели крупное поражение от дивизиона Тарасова в полуфинале (2:6). Событием матча стал последний гол Ивана Телегина в пустые ворота. Хоккеист отпраздновал шайбу, показав руками люльку. Оказалось, что накануне ночью в семье Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь, что он и праздновал. «Дочку назвали Таисией. С ними все в порядке», — принимал поздравления Телегин.

В итоге триумфаторами уик-энда стали, фактически, его хозяева — команда дивизиона Чернышева, где выступало сразу четыре хоккеиста «Салавата Юлаева». В полуфинале был повержен дивизион Харламова (4:3), а в финале — дивизион Тарасова (3:2). Победную шайбу забросил настоящий герой «Недели звезд» — Алтыбармакян. Форвард «СКА-Серебряных львов» заставил и журналистов, и болельщиков выучить свою фамилию надолго.