Новый формат оправдался: дивизион Чернышева стал победителем Матча звезд-2017
УФА, 22 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты, представляющий дивизион Чернышева, стали победителями Матча звезд КХЛ 2017 года, прошедшем в эти выходные в Уфе. Он был организован в новом формате: к главной игре были добавлены Кубок вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ, а сам уик-энд прошел с разделением хоккеистов не только на конференции, но и дивизионы, что позволило превратить Матч звезд в мини-турнир.
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«Запад» выиграл в МХЛ и ЖХЛ
Уфа стала хозяином девятого по счету Матча звезд КХЛ, при этом лишь второй раз
Кубок вызова прошел 15 января. Он завершился в серии буллитов со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу команды Запада. В основное время в составе победителей заброшенной шайбой отметился Андрей Алтыбармакян, представляющий клуб «СКА-Серебряные львы» из
Алтыбармакян забросил и победный буллит, став главным героем встречи. Он, как и еще три лучших хоккеиста матча Ковалев, Кирилл Цулыгин («Толпар») и Павел Подлубошнов («Красная Армия») были вызваны на Матч звезд КХЛ. Позже жеребьевка определила Алтыбармакяна в дивизион Чернышева, Ковалеву достался дивизион Боброва, Цулыгину — Тарасова, а Подлубошникову — Харламова.
В четверг в Уфе прошел первый в истории Матч звезд ЖХЛ. В нем также победили представительницы Запада, уверенно обыгравшие соперниц со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) за счет голов Алевтины Штаревой, Александры Хусак, Людмилы Беляковой и Анны Шохиной. Особой борьбы за результат в этом матче не получилось: одна команда, которая была на голову сильнее, сначала добилась результата, а потом пыталась играть красиво.
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Накануне Матча звезд прошло традиционное
Главным же событием
«Очень хорошая атмосфера, в Уфе очень любят хоккей, много детей, — говорил форвард СКА Илья Ковальчук, также прибывавший в хорошем расположении духа. — Всё супер, ребята молодцы все. Станцевать? Честно говоря, я столько насиделся, что сейчас станцевать бы не смог. Раньше была изюминка, что в один день проводили, теперь это убрали, и это — хорошо. Есть время расслабиться, переключиться. Пообщаться с ребятами. В один день слишком много всего».
У Телегина и Пелагеи родилась Таисия
Новый формат Матча звезд КХЛ действительно сумел вернуть интерес к самой игре, чего не наблюдалось последние годы. На Матче звезд в Москве, например, хоккеисты забросили на двоих 51 шайбу. В этот раз организаторы вернули на лед борьбу, хоть игроки и берегли себя перед официальными матчами: уже в понедельник возобновляется регулярный чемпионат КХЛ, будут сыграны 8 матчей. «Понятно, что все хотят пораньше освободиться и улететь в расположение команды готовиться. В этом плане сложно требовать от них выйти в финал», — рассказывал известный телекомментатор Сергей Гимаев, работавший на Матче звезд тренером дивизиона Боброва.
Хоккеисты дивизиона Боброва потерпели крупное поражение от дивизиона Тарасова в полуфинале (2:6). Событием матча стал последний гол Ивана Телегина в пустые ворота. Хоккеист отпраздновал шайбу, показав руками люльку. Оказалось, что накануне ночью в семье Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь, что он и праздновал. «Дочку назвали Таисией. С ними все в порядке», — принимал поздравления Телегин.
В итоге триумфаторами
«Новый формат себя полностью оправдал, зрителям точно было интересно, — подвел итоги Матча звезд главный тренер омского “Авангарда” и дивизиона Чернышева Федор Канарейкин. — Они увидели качественный хоккей: первые
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