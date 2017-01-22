Медведев: «Медвешчак» старается любыми способами пополнить бюджет

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Ранее загребский клуб сообщил, что в конце февраля или начале марта примет решение, будет ли выступать в КХЛ в следующем сезоне. Во время трансферного окна клуб продал несколько ведущих хоккеистов.

«В “Медвешчаке” играют в канадский хоккей, на маленькой площадке. Их показатели не самые худшие в лиге. Они, продавая игроков, обеспечивают бюджет», — сказал Медведев.