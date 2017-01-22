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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28512405/
22 января 2017, 22:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Медведев: «Медвешчак» старается любыми способами пополнить бюджет

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорватский «Медвешчак» старается любым способом пополнить клубный бюджет, в том числе продавая игроков по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал член совета директоров КХЛ Александр Медведев.

Член совета директоров КХЛ таким образом объяснил массовую продажу ведущих игроков команды в межсезонье. Увеличить
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Ранее загребский клуб сообщил, что в конце февраля или начале марта примет решение, будет ли выступать в КХЛ в следующем сезоне. Во время трансферного окна клуб продал несколько ведущих хоккеистов.

«В “Медвешчаке” играют в канадский хоккей, на маленькой площадке. Их показатели не самые худшие в лиге. Они, продавая игроков, обеспечивают бюджет», — сказал Медведев.

Медвешчак
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