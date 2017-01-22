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22 января 2017, 18:20 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Медведев: Надо проводить матчи между НХЛ и КХЛ

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев считает, что выставочные встречи между командами НХЛ и КХЛ были бы очень интересны.

Однако, по его словам, североамериканская лига выставила дополнительные условия.

— Стоит ли ожидать серий матчей между лигами в ближайшее время?

— Международное соперничество развивает интерес своего чемпионата. Неважно, уровень ли это клубов или сборных. Надо проводить такие встречи. Когда шел ремонт Мэдисон-Сквер-Гарден у нас была договоренность на выставочные, но НХЛ заблокировала соглашение с «Рэйнджерс», выставив дополнительные условия.
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