Медведев: Надо проводить матчи между НХЛ и КХЛ
Член совета директоров КХЛ Александр Медведев считает, что выставочные встречи между командами НХЛ и КХЛ были бы очень интересны.
Однако, по его словам, североамериканская лига выставила дополнительные условия.
— Стоит ли ожидать серий матчей между лигами в ближайшее время?
— Международное соперничество развивает интерес своего чемпионата. Неважно, уровень ли это клубов или сборных. Надо проводить такие встречи. Когда шел ремонт
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