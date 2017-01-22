Фазель: матч всех звезд КХЛ был организован на высочайшем уровне

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Неделя звезд хоккея в Уфе, начавшаяся 15 января, завершилась в воскресенье Матчем всех звезд, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева.

«Все проведено на высочайшем уровне. По поводу проведения в Уфе крупных соревнований — посмотрим».

На последнем совете IIHF России предложили провести женский чемпионат мира 2021 года.

Поскольку Фазель часто посещает Россию, журналисты спросили, не собирается ли он получить российское гражданство. «Почему нет?», — ответил с улыбкой глава IIHF.

Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов заявил, что Уфа готова проводить чемпионат мира по хоккею.

«Гости говорят, что все хорошо. Мы готовы, безусловно, проводить самые крупные соревнования, в том числе и международные, и женские, и мужские. Если получится, готовы претендовать на чемпионат мира», — сказал Хамитов.