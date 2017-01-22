Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28512132/
22 января 2017, 17:48 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Фазель: матч всех звезд КХЛ был организован на высочайшем уровне

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Уфе был проведен на высочайшем уровне с точки зрения организации. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Глава Международной федерации хоккея заявил что IIHF рассмотрит вопрос проведения в Уфе крупных международных хоккейных соревнований. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

Неделя звезд хоккея в Уфе, начавшаяся 15 января, завершилась в воскресенье Матчем всех звезд, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева.

«Все проведено на высочайшем уровне. По поводу проведения в Уфе крупных соревнований — посмотрим».

На последнем совете IIHF России предложили провести женский чемпионат мира 2021 года.

Поскольку Фазель часто посещает Россию, журналисты спросили, не собирается ли он получить российское гражданство. «Почему нет?», — ответил с улыбкой глава IIHF.

Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов заявил, что Уфа готова проводить чемпионат мира по хоккею.

«Гости говорят, что все хорошо. Мы готовы, безусловно, проводить самые крупные соревнования, в том числе и международные, и женские, и мужские. Если получится, готовы претендовать на чемпионат мира», — сказал Хамитов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Канарейкин: Бут и Соботка вернутся через неделю, Густафссон скоро будет в строю

Главный тренер «Авангарда» и дивизиона Чернышёва Фёдор Канарейкин поделился эмоциями от победы в финале Матча звёзд КХЛ над командой дивизиона Тарасова со счётом 3:2, а также рассказал о состоянии травмированных игроков омского клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
22 января

Сборная дивизиона Чернышева стала победителем Матча всех звезд КХЛ

Два ливийских футболиста отправятся на первый сбор "Томи" в Турцию

Российский горнолыжник Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе КМ в Австрии