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22 января 2017, 17:46 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Канарейкин: Бут и Соботка вернутся через неделю, Густафссон скоро будет в строю

Главный тренер «Авангарда» и дивизиона Чернышёва Фёдор Канарейкин поделился эмоциями от победы в финале Матча звёзд КХЛ над командой дивизиона Тарасова со счётом 3:2, а также рассказал о состоянии травмированных игроков омского клуба.

«Абсолютный MVP турнира — наш капитан Евгений Медведев. Он вёл за собой команду, много времени проводил на льду, играл продуктивно.

Если Соботка в порядке, то он большой мастер. Давайте дождёмся плей-офф, конечно, тренеру хочется иметь в обойме абсолютно здоровых хоккеистов. “Авангарду” долгое время не удаётся собрать оптимальный состав. Как раз в оставшиеся три недели будем работать, чтобы все вернулись. Бут и Соботка вернутся через неделю, очень рассчитываю, что и Густафссон скоро появится на льду, Хохряков начал работать день назад.

У “Авангарда” было два выходных во время Матча звёзд, понимаю, что завтра уже многим на лёд выходить, поэтому этот праздник требует ещё один день отдыха. Я в Подольск не успею, начинаю с Тольятти», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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