Канарейкин: Бут и Соботка вернутся через неделю, Густафссон скоро будет в строю

«Абсолютный MVP турнира — наш капитан Евгений Медведев. Он вёл за собой команду, много времени проводил на льду, играл продуктивно.



Если Соботка в порядке, то он большой мастер. Давайте дождёмся плей-офф, конечно, тренеру хочется иметь в обойме абсолютно здоровых хоккеистов. “Авангарду” долгое время не удаётся собрать оптимальный состав. Как раз в оставшиеся три недели будем работать, чтобы все вернулись. Бут и Соботка вернутся через неделю, очень рассчитываю, что и Густафссон скоро появится на льду, Хохряков начал работать день назад.



У “Авангарда” было два выходных во время Матча звёзд, понимаю, что завтра уже многим на лёд выходить, поэтому этот праздник требует ещё один день отдыха. Я в Подольск не успею, начинаю с Тольятти», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.