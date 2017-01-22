Канарейкин: Бут и Соботка вернутся через неделю, Густафссон скоро будет в строю
Главный тренер «Авангарда» и дивизиона Чернышёва Фёдор Канарейкин поделился эмоциями от победы в финале Матча звёзд КХЛ над командой дивизиона Тарасова со счётом 3:2, а также рассказал о состоянии травмированных игроков омского клуба.
«Абсолютный MVP турнира — наш капитан Евгений Медведев. Он вёл за собой команду, много времени проводил на льду, играл продуктивно.
Если Соботка в порядке, то он большой мастер. Давайте дождёмся
У “Авангарда” было два выходных во время Матча звёзд, понимаю, что завтра уже многим на лёд выходить, поэтому этот праздник требует ещё один день отдыха. Я в Подольск не успею, начинаю с Тольятти», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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