Глава Башкортостана: Если получится, Уфа будет претендовать на чемпионат мира

«Гости говорят, что всё прошло хорошо. Мы готовы проводить крупные соревнования в Уфе, в том числе и международные — по мужскому и женскому хоккею. Если получится, будем претендовать на проведение чемпионата мира», — передаёт слова Хамитова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



