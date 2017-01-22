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22 января 2017, 17:12 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Глава Башкортостана: Если получится, Уфа будет претендовать на чемпионат мира

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поделился впечатлениями от Матча звёзд КХЛ и заявил о готовности Уфы проводить международные соревнования по хоккею.

«Гости говорят, что всё прошло хорошо. Мы готовы проводить крупные соревнования в Уфе, в том числе и международные — по мужскому и женскому хоккею. Если получится, будем претендовать на проведение чемпионата мира», — передаёт слова Хамитова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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