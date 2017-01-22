Фазель: Почему бы мне не получить российский паспорт?
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о возможном проведении чемпионата мира по хоккею в столице Башкортостана.
«Может ли чемпионат мира пройти в Уфе? Может быть, почему нет? Матч звёзд был проведён на высочайшем уровне, спасибо КХЛ, а также, русской погоде. Всё это было очень хорошо и красиво. Стоит ли мне получить российский паспорт, потому что я много времени провожу в России? Почему нет?», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter