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22 января 2017, 17:09 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Фазель: Почему бы мне не получить российский паспорт?

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о возможном проведении чемпионата мира по хоккею в столице Башкортостана.

«Может ли чемпионат мира пройти в Уфе? Может быть, почему нет? Матч звёзд был проведён на высочайшем уровне, спасибо КХЛ, а также, русской погоде. Всё это было очень хорошо и красиво. Стоит ли мне получить российский паспорт, потому что я много времени провожу в России? Почему нет?», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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