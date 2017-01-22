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22 января 2017, 17:07 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Дацюк предложил, чтобы СКА сыграл в хоккей против команды Галактики

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард СКА и сборной дивизиона Боброва на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Дацюк в шутку выразил предложение, чтобы петербургский клуб сыграл против сборной Галактики. Об этом он рассказал журналистам.

Форвард не ожидал что команда дивизиона Боброва проиграет в своем полуфинале соперникам из дивизиона Тарасова с разгромным счетом 2:6. Увеличить
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«Против всех клубов сыграть будет мало — нужно, чтобы против СКА играла вся Галактика. Формат неплохой, можно провести этот матч на Марсе», — сказал Дацюк.

СКА на данный момент лидирует в регулярном чемпионате КХЛ.

Форвард не ожидал, что команда дивизиона Боброва проиграет в своем полуфинале соперникам из дивизиона Тарасова с разгромным счетом 2:6.

«Мы не думали, что такой будет крупный счет: все-таки в одной раздевалке передеваемся, и не ожидали, что они так поступят. Когда такой праздник, все эмоции выливаются наружу, может, чересчур», — отметил он.

«Очень хорошая атмосфера, хороший ритм игры. Все игроки не в полную силу, но хорошо катаются. Приятно поиграть и с мастерами, и против мастеров», — добавил Дацюк.
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