Дацюк предложил, чтобы СКА сыграл в хоккей против команды Галактики
УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард СКА и сборной дивизиона Боброва на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Дацюк в шутку выразил предложение, чтобы петербургский клуб сыграл против сборной Галактики. Об этом он рассказал журналистам.
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«Против всех клубов сыграть будет мало — нужно, чтобы против СКА играла вся Галактика. Формат неплохой, можно провести этот матч на Марсе», — сказал Дацюк.
СКА на данный момент лидирует в регулярном чемпионате КХЛ.
Форвард не ожидал, что команда дивизиона Боброва проиграет в своем полуфинале соперникам из дивизиона Тарасова с разгромным счетом 2:6.
«Мы не думали, что такой будет крупный счет:
«Очень хорошая атмосфера, хороший ритм игры. Все игроки не в полную силу, но хорошо катаются. Приятно поиграть и с мастерами, и против мастеров», — добавил Дацюк.
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