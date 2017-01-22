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22 января 2017, 16:54 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Сборная дивизиона Чернышева стала победителем Матча всех звезд КХЛ

УФА, 22 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Чернышева одержала победу над командой дивизиона Тарасова со счетом 3:2 в финале Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Уфе.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (7-я минута), Найджел Доус (16) и Андрей Алтыбармакян (17). У проигравших отличились Валерий Ничушкин (10) и Брэндон Козун (15).

Впервые в истории КХЛ в Матче звезд принимали участие четыре команды: сборные дивизионов Боброва и Тарасова от Западной конференции, Чернышева и Харламова — от Восточной. С 2009 по 2011 год на Матче звезд между собой играли команды Алексея Яшина и Яромира Ягра, в 2012 году — команды Сандиса Озолиньша и Сергея Федорова. С 2013 по 2016 годы игры проходили в формате противостояния команд Запада и Востока.

В основное время команды соперничали между собой в формате «четыре на четыре», в случае овертайма регламент предусматривал выход на лед по три полевых игрока с каждой стороны. В каждой из команд было по 11 игроков: 10 из них выбирали болельщики, лига и журналисты и по одному игроку было из Молодежной хоккейной лиги. Команды сыграли между собой в своих мини-матчах по два 10-минутных периода чистого игрового времени. Перерыв между полуфиналами составлял 10 минут, между вторым полуфиналом и решающим матчем — 17 минут.

Следующий Матч звезд в рамках Недели звезд хоккея может пройти в Астане (Казахстан), Хельсинки (Финляндия), Казани или Владивостоке. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что свое решение по столице Недели хоккея — 2018 лига примет к маю.
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