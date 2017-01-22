Мозякин: Вспотеть успел за матч, но игра пролетела быстро на Матче звёзд

«Вспотеть успели за матч. Конечно, можно поиграть и побольше, слишком быстро пролетела игра. Ещё бы пару периодов и можно было бы сказать оценить новый формат. Мы не успели выложиться. Отлично, что на Матче звёзд четыре представителя “Магнитки”, мы здорово выступаем в чемпионате и это закономерно. Мне без разницы, в каком формате играть на Матче звёзд — и так и так интересно.



Здорово, что здесь можно увидеться со всеми, поболтать. Согласен в этом плане с Ковальчуком. Можно поговорить не о хоккее, а просто о жизни, ведь видимся мы редко. Можно было бы перерыв сделать подольше, а то завтра уже игры возобновляются в КХЛ», — передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.