Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28511313/
22 января 2017, 15:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Мозякин: Вспотеть успел за матч, но игра пролетела быстро на Матче звёзд

Нападающий магнитогорского «Металлурга» и дивизиона Харламова на Матче звёзд КХЛ Сергей Мозякин поделился впечатлениями от поражения в полуфинале от команды дивизиона Чернышёва.

«Вспотеть успели за матч. Конечно, можно поиграть и побольше, слишком быстро пролетела игра. Ещё бы пару периодов и можно было бы сказать оценить новый формат. Мы не успели выложиться. Отлично, что на Матче звёзд четыре представителя “Магнитки”, мы здорово выступаем в чемпионате и это закономерно. Мне без разницы, в каком формате играть на Матче звёзд — и так и так интересно.

Здорово, что здесь можно увидеться со всеми, поболтать. Согласен в этом плане с Ковальчуком. Можно поговорить не о хоккее, а просто о жизни, ведь видимся мы редко. Можно было бы перерыв сделать подольше, а то завтра уже игры возобновляются в КХЛ», — передаёт слова Мозякина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России