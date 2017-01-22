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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28511145/
22 января 2017, 15:35 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

У хоккеиста Лисина украли форму перед Матчем звезд КХЛ

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард Энвер Лисин играет в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в свитере своего клуба «Салават Юлаев», поскольку у него украли свитер сборной дивизиона Чернышева.

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Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия.

«У Лисина, по предварительной информации, могли украсть игровую майку из раздевалки», — сообщил источник.

Лисин стал победителем субботнего конкурса на скорость в рамках «Мастер-шоу». Матч звезд КХЛ проходит на «Уфа- Арене».
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