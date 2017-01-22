У хоккеиста Лисина украли форму перед Матчем звезд КХЛ
УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард Энвер Лисин играет в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в свитере своего клуба «Салават Юлаев», поскольку у него украли свитер сборной дивизиона Чернышева.
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Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия.
«У Лисина, по предварительной информации, могли украсть игровую майку из раздевалки», — сообщил источник.
Лисин стал победителем субботнего конкурса на скорость в рамках «Мастер-шоу». Матч звезд КХЛ проходит на «Уфа- Арене».
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