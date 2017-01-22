Гимаев: Знарок на Матче всех звезд КХЛ отдыхает от нагрузок регулярного чемпионата
УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер сборной дивизиона Боброва на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заслуженный тренер России и комментатор Сергей Гимаев взял основную нагрузку по подготовке команды к Матчу звезд на себя, чтобы дать отдохнуть главному тренеру Олегу Знарку от нагрузки матчей регулярного чемпионата. Об этом он рассказал журналистам.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Матче всех звезд КХЛ, который проходит в Уфе, принимают участие сборные четырех дивизионов лиги: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Знарок возглавляет команду Боброва, в качестве главного тренера СКА, который возглавляет дивизион.
«В основном процесс подготовки игроков к Матчу звезд лежит на мне, — сказал Гимаев. — Я провожу собрания, делаю установки, стараюсь, чтобы Олег Валерьевич морально разгрузился, снял стресс, который накапливается в играх чемпионата. В последний раз я основательно тренировал в апреле 2008 года».
В составе команды дивизиона Боброва сыграет форвард клуба «Омские Ястребы» Антон Ковалев, который был отобран комиссией Молодежной хоккейной лиги для участия в Матче звезд по итогам Кубка вызова. «Он скромно сидит в раздевалке. Мы разделим состав на две пятерки, он там тоже будет, и все игроки по круговой системе примут участие в матче», — отметил он.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter