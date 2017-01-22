Гимаев: Знарок на Матче всех звезд КХЛ отдыхает от нагрузок регулярного чемпионата

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В Матче всех звезд КХЛ, который проходит в Уфе, принимают участие сборные четырех дивизионов лиги: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Знарок возглавляет команду Боброва, в качестве главного тренера СКА, который возглавляет дивизион.

«В основном процесс подготовки игроков к Матчу звезд лежит на мне, — сказал Гимаев. — Я провожу собрания, делаю установки, стараюсь, чтобы Олег Валерьевич морально разгрузился, снял стресс, который накапливается в играх чемпионата. В последний раз я основательно тренировал в апреле 2008 года».

В составе команды дивизиона Боброва сыграет форвард клуба «Омские Ястребы» Антон Ковалев, который был отобран комиссией Молодежной хоккейной лиги для участия в Матче звезд по итогам Кубка вызова. «Он скромно сидит в раздевалке. Мы разделим состав на две пятерки, он там тоже будет, и все игроки по круговой системе примут участие в матче», — отметил он.