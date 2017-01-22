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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28510945/
22 января 2017, 15:21 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Гимаев: Знарок на Матче всех звезд КХЛ отдыхает от нагрузок регулярного чемпионата

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер сборной дивизиона Боброва на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заслуженный тренер России и комментатор Сергей Гимаев взял основную нагрузку по подготовке команды к Матчу звезд на себя, чтобы дать отдохнуть главному тренеру Олегу Знарку от нагрузки матчей регулярного чемпионата. Об этом он рассказал журналистам.

Знарок возглавляет команду Боброва в качестве главного тренера СКА который возглавляет дивизион. Увеличить
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В Матче всех звезд КХЛ, который проходит в Уфе, принимают участие сборные четырех дивизионов лиги: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Знарок возглавляет команду Боброва, в качестве главного тренера СКА, который возглавляет дивизион.

«В основном процесс подготовки игроков к Матчу звезд лежит на мне, — сказал Гимаев. — Я провожу собрания, делаю установки, стараюсь, чтобы Олег Валерьевич морально разгрузился, снял стресс, который накапливается в играх чемпионата. В последний раз я основательно тренировал в апреле 2008 года».

В составе команды дивизиона Боброва сыграет форвард клуба «Омские Ястребы» Антон Ковалев, который был отобран комиссией Молодежной хоккейной лиги для участия в Матче звезд по итогам Кубка вызова. «Он скромно сидит в раздевалке. Мы разделим состав на две пятерки, он там тоже будет, и все игроки по круговой системе примут участие в матче», — отметил он.
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